Temetetlenül maradt az anyjuk, egyikük végül beperelte a testvéreit

Egy anya temetetlen holttestét csaknem négy évig tárolták a testvérek között kialakult családi vita miatt. A londoni felsőbíróság egyik fiát nevezte ki a hagyaték kezelőjének, és elrendelte a temetést.

Évekig temetetlenül maradt egy nő holtteste, bíróság döntött a családi vitában (illusztráció) Fotó: Picasa

Évekig temetetlenül maradt egy nő holtteste, bíróság döntött a családi vitában

Csaknem négy évig temetetlenül maradt Laura Collins holtteste, miután gyermekei összevesztek azon, ki felelős a 77 éves nő haláláért. Az asszony 2022-ben halt meg a londoni Charing Cross Kórházban, ahol koronavírus-fertőzés után hat hónapig lélegeztetőgépen kezelték.

Két idősebb gyermeke, Godfrey és Joan az orvosokat hibáztatta, és azt állította, hogy eljárás indulhat a kórház ellen. Halottkémi vizsgálat azonban nem történt, a temetést pedig évekig nem szervezték meg.

A holttest tárolási díja közben 5500 (2,3 millió forintra) fontra nőtt, és naponta további húsz fonttal emelkedett.

A középső fiú, Michael Collins végül pert indított testvérei ellen, mert szerinte folyamatosan halogatták az ügy rendezését. A londoni felsőbíróság őt nevezte ki a hagyaték egyedüli kezelőjének, így ő dönthet a temetésről és a 725 ezer fontos örökség felosztásáról.

Laura Collins az 1960-as években költözött Grenadából Londonba, öt gyermeket nevelt fel, és az egészségügyben dolgozott.

A bíró elfogadhatatlannak és megdöbbentőnek nevezte a helyzetet, majd elrendelte, hogy az asszonyt egy londoni katolikus temetőben helyezzék nyugalomra. A tárolási díjat és az 53 ezer fontos perköltséget főként Godfrey és Joan örökségéből vonják le – írja a Daily Mail.

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