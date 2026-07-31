Temetkezési botrány: négy édesanya még mindig nem tudja, mi történt a gyermekével

Ez a legsúlyosabb temetkezési botrány: négy gyászoló édesanya összefogott, hogy szigorúbb szabályozást követeljen a brit temetkezési ágazatban, miután kiderült: Robert Bush, a hulli Legacy Independent Funeral Directors egykori vezetője éveken át súlyosan visszaélt a családok bizalmával. Az asszonyok közül többen máig nem tudják biztosan, mi történt elhunyt kisbabájuk földi maradványaival.

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Temetkezési botrány: mi lett a babákkal?

A 48 éves Bush korábban 67 bűncselekmény elkövetését ismerte el, köztük csalást, a méltó temetés akadályozását és jótékonysági adományok eltulajdonítását. A rendőrség 2024-ben razziázott a Legacy telephelyein, ahol több tucat eltemetetlen holttestet, valamint azonosítatlan hamvakat találtak embertelen körülmények között.

A legmegrázóbb történetek közé tartoznak azok az esetek, amikor vetélés vagy halva születés után elhunyt magzatok szülei azt hitték, gyermeküket már elhamvasztották. A nyomozás azonban feltárta, hogy több család nem a saját gyermekének hamvait kapta meg, sőt olyan is előfordult, hogy a maradványokat egyáltalán nem hamvasztották el.

Lucy Ness, aki a tragédia után csatlakozott a többi érintett édesanyához, azt mondta: a legfájdalmasabb az, hogy még mindig nem tudják, valójában hol vannak gyermekeik maradványai.

– Egyszerűen csak válaszokat szeretnénk. Tudni akarjuk, mi történt a babáinkkal – fogalmazott.

Az édesanyák szerint a jelenlegi brit szabályozás nem nyújt elegendő védelmet a gyászoló családoknak, ezért kötelező engedélyezési rendszert és szigorúbb ellenőrzést sürgetnek a temetkezési vállalkozások számára.

A bíróság előtt elhangzott, hogy Bush éveken át megtévesztette a hozzátartozókat: sok esetben azt állította, hogy a hamvasztás már megtörtént, miközben az elhunytak holtteste továbbra is a ravatalozóban maradt. Több mint ötven család kapott idegen hamvakat vagy egyáltalán nem kapta meg szerette földi maradványait.

A botrány az egész Egyesült Királyságban felháborodást váltott ki, és újra napirendre került a temetkezési szolgáltatók szigorúbb állami felügyeletének kérdése. Az érintett családok szerint csak így lehet megakadályozni, hogy hasonló tragédia valaha is megismétlődjön.