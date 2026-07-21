Tenerifén csaptak le a brit férfira, aki megpróbálta elvágni honfitársa torkát

Őrizetbe vettek Tenerifén egy 46 éves brit férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy tavaly decemberben megpróbálta elvágni egy másik brit férfi torkát. A gyanúsítottat közvetlenül azután fogták el, hogy Liverpoolból érkező járata leszállt a Tenerife South–Reina Sofía repülőtéren – írta meg a The Sun.

Késelés Tenerifén. (a kép illusztráció).

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Véres támadás után menekült el, most Tenerifén került rendőrkézre

A spanyol rendőrség közlése szerint a férfi ellen korábban elfogatóparancsot adtak ki emberölési kísérlet gyanúja miatt. A támadás egy adejei turistakomplexumban történt.

Az áldozat nyakán és testén is súlyos sérüléseket szenvedett, de egy szemtanú gyors közbelépésének köszönhetően életben maradt.

A feltételezett elkövető a támadás után elmenekült, ezért a nyomozás hónapokon át folytatódott.

A hatóságok szerint a férfi egy nagyméretű pengés fegyverrel támadt a sértettre, és több létfontosságú testrészét, köztük a nyakát is megsebesítette.

A rendőrség hivatalosan nem közölte a gyanúsított állampolgárságát, ugyanakkor helyi források szerint mind az elkövető, mind az áldozat brit állampolgár. A támadás indítéka egyelőre nem ismert.

A hatóságok azt is közölték, hogy a férfi ellen több más eljárás is folyamatban van, többek között veszélyes vezetés, hivatalos személy elleni erőszak és testi sértés miatt.