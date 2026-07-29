Majdnem egy egész család odaveszett a rémisztő tenger vad sodrásában

Tragédia történt egy tengerparton, amikor egy család több tagja bajba került a vízben. Egy 41 éves nő és 15 éves lánya a helyszínen meghalt, egy hétéves kisfiú pedig később a kórházban vesztette életét – írja a BBC.

Egy család hat tagját sodorta el az erős áramlat a tengerpart közelében. Egy nő, a lánya és egy hétéves kisfiú meghalt. (illusztráció)

Három ember meghalt egy tragédiában, a tengerparton

Egy hétéves kisfiú is meghalt az essexi West Mersea partjainál történt tengerparti tragédia után. Musa Ahmed öt rokonával együtt került bajba a vízben július 22-én, amikor egy erős áramlat elsodorta a család tagjait.

A kisfiút sikerült kimenteni, majd mentőhelikopterrel a Royal London Hospitalba szállították. Napokig az intenzív osztályon kezelték, kedden este azonban életét vesztette. Családja szerint békés körülmények között hunyt el.

A vízi balesetben a 41 éves Shelina Rahman és 15 éves lánya, Sameeha már a helyszínen meghalt. Három másik családtagot szintén kórházba vittek, állapotuk a rendőrség tájékoztatása szerint javul.

Musa édesapja elmondta, hogy egy rendkívül erős áramlat ragadta el őket. A rendőrség szerint a családtagok jelentős erőfeszítéseket tettek egymás megmentéséért. A nyomozók tanúkat hallgatnak meg, hogy pontosan feltárják, miként történt a három halálos áldozatot követelő tragédia.

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