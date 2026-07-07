Terhes tanárnőt rúgott hasba egy diák, megdöbbentő, ami ezután történt

Egy várandós New York-i gyógypedagógust hasba rúgta az egyik diákja. A tisztviselők ezek után a tanárnőt elbocsátották, mert szerintük ő felelős az incidensért.
A 31 éves Lauren Vitale, akkori gyógypedagógus, hat hónapos terhes volt, amikor januárban megtámadta az egyik tanítványa, akinek dokumentált erőszakos múltja van – áll a manhattani legfelsőbb bíróságon benyújtott keresetében.
A kereset szerint a különleges igényű óvodát a Staten Island-i PS 84-es iskola tantermében helyezték el anélkül, hogy Vitale-t előzetesen figyelmeztették volna erőszakos múltjára. A gyermek végül Vitale arcába köpött és belerúgott a terhes hasába – aminek következtében a leendő anyuka vérezni kezdett, a baba alig mozgott és magas vérnyomástól szenvedett, áll a bírósági iratokban.
De ahelyett, hogy támogatta volna Vitale-t a támadásban, az iskola igazgatója azonnal őt hibáztatta – áll a keresetben. Miután Vitale kikérte ezt magának, kirúgták.
„Azt mondták, hogy elkerülhettem volna a hasamra mért rúgást. Nem vagyok Keanu Reeves – nem tudok kitérni egy golyó elől” – mondta Vitale a The Postnak. „Ez volt életem egyik legnehezebb élménye” – mondta. „Attól féltem, hogy elveszítem a babámat.”
Vitale, akinek a lánya most 2 hónapos, azt mondta, hogy az állítólagos szörnyű élmény a diszkrimináció, az ellenséges munkahelyi környezet és az oktatási vezetők ellene irányuló megtorlás évek óta tartó mintázatának a csúcspontja volt.
Vitale a keresetében azt állítja, hogy a problémái már a 2023-as felvételi eljárás során elkezdődtek, amikor az igazgatónő megkérdezte, hogy tervez-e „hamarosan” teherbe esni, és csak nevetett.
„Kényelmetlenül éreztem magam, de szükségem volt egy munkára” – mondta Vitale a The Postnak a találkozásról.
A keresetében azt írta, hogy 2024 elején különösen célpontnak érezte magát, miután szakszervezeti panaszt nyújtott be egy másik veszélyes diák osztálytermében való elhelyezése miatt. A gyerek megharapta és egy függönyrúddal megütötte. A bírósági dokumentumok szerint Vitale panaszára az igazgató behívta az irodájába, „besúgónak” bélyegezte, és figyelmeztette, hogy „kinyitotta Pandora szelencéjét”.
Amikor kiderült, hogy terhes, az igazgató minden percet kihasznált, hogy zaklassa. Több munkát sóztak a nyakába, óránként ellenőrizték. Majd berakták az osztályába a hírhedten agresszív gyereket. A gyerek a korábbi iskolájában is bántalmazta a tanárait, ám ezt nem közölték az akkor terhes tanárnővel.