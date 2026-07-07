Terhes tanárnőt rúgott hasba egy diák, megdöbbentő, ami ezután történt

Egy várandós New York-i gyógypedagógust hasba rúgta az egyik diákja. A tisztviselők ezek után a tanárnőt elbocsátották, mert szerintük ő felelős az incidensért.

Fotó: pexels

A 31 éves Lauren Vitale, akkori gyógypedagógus, hat hónapos terhes volt, amikor januárban megtámadta az egyik tanítványa, akinek dokumentált erőszakos múltja van – áll a manhattani legfelsőbb bíróságon benyújtott keresetében.

A kereset szerint a különleges igényű óvodát a Staten Island-i PS 84-es iskola tantermében helyezték el anélkül, hogy Vitale-t előzetesen figyelmeztették volna erőszakos múltjára. A gyermek végül Vitale arcába köpött és belerúgott a terhes hasába – aminek következtében a leendő anyuka vérezni kezdett, a baba alig mozgott és magas vérnyomástól szenvedett, áll a bírósági iratokban.

De ahelyett, hogy támogatta volna Vitale-t a támadásban, az iskola igazgatója azonnal őt hibáztatta – áll a keresetben. Miután Vitale kikérte ezt magának, kirúgták.

„Azt mondták, hogy elkerülhettem volna a hasamra mért rúgást. Nem vagyok Keanu Reeves – nem tudok kitérni egy golyó elől” – mondta Vitale a The Postnak. „Ez volt életem egyik legnehezebb élménye” – mondta. „Attól féltem, hogy elveszítem a babámat.”

Vitale, akinek a lánya most 2 hónapos, azt mondta, hogy az állítólagos szörnyű élmény a diszkrimináció, az ellenséges munkahelyi környezet és az oktatási vezetők ellene irányuló megtorlás évek óta tartó mintázatának a csúcspontja volt.

Vitale a keresetében azt állítja, hogy a problémái már a 2023-as felvételi eljárás során elkezdődtek, amikor az igazgatónő megkérdezte, hogy tervez-e „hamarosan” teherbe esni, és csak nevetett.

„Kényelmetlenül éreztem magam, de szükségem volt egy munkára” – mondta Vitale a The Postnak a találkozásról.

A keresetében azt írta, hogy 2024 elején különösen célpontnak érezte magát, miután szakszervezeti panaszt nyújtott be egy másik veszélyes diák osztálytermében való elhelyezése miatt. A gyerek megharapta és egy függönyrúddal megütötte. A bírósági dokumentumok szerint Vitale panaszára az igazgató behívta az irodájába, „besúgónak” bélyegezte, és figyelmeztette, hogy „kinyitotta Pandora szelencéjét”.