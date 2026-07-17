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anya

Azt hitte, hogy a fogyókúrás gyógyszertől fáj a hasa, nem sokkal később anya lett

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Teljesen váratlanul vált szülővé egy amerikai nő, aki még a vajúdás előtt sem tudta, hogy várandós. A terhesség tüneteit egy fogyást segítő gyógyszer mellékhatásainak hitte, kisfia pedig a terhesség mindössze 22. hetében, egy mentőautóban jött világra. Az orvosok alig 15 százalék esélyt adtak a túlélésére, a koraszülött kisfiú azonban hónapokkal később egészségesen térhetett haza.
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anyacsecsemőszülés

Egy massachusettsi édesanya úgy hozta világra kisfiát, hogy nem is tudta, hogy várandós miután a terhesség tüneteit egy fogyást segítő GLP–1 nevű gyógyszer mellékhatásainak tulajdonította. A 33 éves Alysha MacDougall januárban, egy hóvihar közepén, mentőautóban adott életet gyermekének, néhány órával azután, hogy hazatért egy barátnője babaváró ünnepségéről. Elmondása szerint a szülés előtt több terhességi tesztet is elvégzett, de mindegyik negatív lett.

Nem tudta, hogy terhes, a mentőautóban hozta világra gyermekét.
Nem tudta, hogy terhes, a mentőautóban hozta világra gyermekét. Fotó: Unsplash

Alyshát korábban poliendokrin metabolikus petefészek-szindrómával (PMOS-el) diagnosztizálták, amely súlygyarapodást és termékenységi problémákat is okozhat. Emiatt GLP–1 típusú gyógyszert szedett, ezért a jelentkező tüneteket, például a hányingert a készítmény mellékhatásának hitte.

Nem tudta, hogy terhes, édesanya lett

A 33 éves fiatal nő január 26-án hajnalban kelt erős hasi fájdalmakra, amelyet követően vérezni kezdett. Vőlegénye, Carl hívta a mentőket, akik kiérkezésüket követően azonnal kórházba indultak Alyshával, aki útközben, a mentőautóban világra hozta kisfiát.

 Azt mondták, Alysha jól van, a baba is jól van, és kisfiú. Csak ültem ott, és arra gondoltam: ezt tényleg jól hallottam? 

– emlékezett vissza Carl.

Julian a terhesség mindössze 22. hetében született, kevesebb mint fél kilogrammos súllyal. Születését követően az újszülött intenzív osztályára került, ahol speciális lélegeztetőgéppel tartották életben. Dr. Jaclyn Boulais szerint a kisfiúnak csupán 15 százalék esélye volt a túlélésre, ugyanakkor rendkívül szerencsés módon nem alakult ki nála agyvérzés, ami ilyen koraszülötteknél gyakori, így hosszú hónapok kórházi kezelése után a család június végén végre hazavihette Juliant.

Nagyon aggódtunk, mert semmire sem tudtunk felkészülni, hiszen nem is tudtuk, hogy babát várunk. De túljutottunk rajta, most már itthon van velünk, és tökéletes 

– mondta az édesanya, aki külön köszönetet mondott az intenzív osztály dolgozóinak a kisfiúért folytatott küzdelemért - írja a People.

 

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