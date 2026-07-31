Terrortámadásra készült egy 14 éves fiú Ausztriában, élőben akarta közvetíteni a vérengzést

Egy 14 éves tiroli fiút vettek őrizetbe az osztrák hatóságok, mert a gyanú szerint terrortámadásra készült, amelyet élőben akart közvetíteni az interneten. A nyomozók szerint az előkészületek már előrehaladott állapotban voltak, ezért az innsbrucki ügyészség elrendelte a letartóztatását.

Ausztriában hiúsítottak meg terrortámadást, egy 14 éves fiú áll a középpontban.

Fotó: ALEX HALADA / AFP

GoPro kamerával közvetítette volna a támadást

A Heute úgy tudja, hogy a nyomozás egy külföldi partnerszolgálattól érkezett információ alapján indult. A hatóságok a Telegramon folytatott üzenetváltások révén azonosították a fiatalt, aki a gyanú szerint egy Svédországban élő terrorgyanús személlyel egyeztetett.

A feltételezett célpontok között zsidó és muszlim intézmények is szerepeltek.

A Cobra különleges egység a fiú otthonában fogta el. A házkutatás során szúrásálló mellényt, szélsőjobboldali feliratokkal ellátott harci kést, náci jelképekkel díszített maszkot, valamint két taktikai sisakot foglaltak le.

Az egyikre GoPro kamerát szereltek, amelyet a gyanú szerint a támadás élő közvetítésére szánt.

A christchurchi merénylő inspirálta

A nyomozók szerint a fiú a 2019-es christchurchi mecsetekben 51 embert meggyilkoló Brenton Tarrantot tekintette példaképének, aki szintén élőben közvetítette a mészárlást. A nyomozók szerint a fiú terveiben a „Vienna 1683” felirat is megjelent, amely az 1683-as bécsi csatára utal. A történelmi utalást napjainkban gyakran használják a szélsőjobboldali és fehér felsőbbrendűséget hirdető mozgalmak, Brenton Tarrant pedig szintén ráírta fegyvereire a christchurchi terrortámadás előtt.

A 14 éves gyanúsított nem tett vallomást, jelenleg előzetes letartóztatásban van. Az osztrák államvédelmi szervek tovább vizsgálják az ügyet.