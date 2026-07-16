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terrortámadás

Terrortámadásra készülhetett egy 14 éves fiú Londonban

14 perce
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Terrorcselekmény előkészítésének gyanújával emeltek vádat egy 14 éves dél-londoni fiú ellen, aki a hatóságok szerint két mecsetet vehetett célba. A terrortámadás ügyében indított nyomozás során a rendőrök aggasztó dokumentumokat találtak a fiú otthonában.
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terrortámadásLondonrendőrség

A brit rendőrség terrortámadás előkészítésével vádolt meg egy 14 éves dél-londoni fiút, miután olyan dokumentumokat találtak nála, amelyek szerint két, Sutton városrészben található mecset elleni támadást tervezett.

A police car is seen on the street in London, United Kingdom, on February 17, 2026. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto) (Photo by Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP), terrortámadás
Terrortámadásra készült Londonban a 14 éves fiú
Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A fiatalt eredetileg július 9-én vették őrizetbe, mert azzal gyanúsították, hogy megrongált egy járművet. A lakásán tartott házkutatás során azonban a rendőrök több olyan iratra bukkantak, amelyek miatt a terrorelhárítás is bekapcsolódott a nyomozásba.

A Scotland Yard közlése szerint a két érintett mecsetet értesítették a fenyegetésről, és speciálisan képzett rendőrök támogatják az intézményeket. A hatóságok hozzátették, hogy az ügyben jelenleg nem keresnek további gyanúsítottakat.

A terrorelhárítás és a brit ügyészség közös vizsgálata után a fiút terrorcselekmény előkészítésével vádolták meg.

Helen Flanagan, a londoni terrorelhárítás vezetője azt mondta, rendkívül súlyos ügyről van szó, és különösen nyugtalanító, hogy ilyen jellegű bűncselekmények miatt egy ilyen fiatal ellen emeltek vádat, ugyanakkor egyre több gyermek és fiatalkorú jelenik meg a terrorelhárítás ügyeiben.

A rendőrség ezért megerősítette a járőrszolgálatot az érintett londoni városrészekben, amit a következő napokban is fenntart – írja a Guardian.

Terrortámadásra készült egy tinédzser, barátja jelenthette fel

Ausztráliában bíróság elé állítottak egy 16 éves tinédzsert, akit azzal vádolnak, hogy politikai célpontok ellen készített elő egy lehetséges támadást. Az ügyészség szerint a terrortámadás előkészítésével vádolt tinédzser saját manifesztumot is készített, amelyben a technológiát és a kapitalizmust bírálta.

 

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