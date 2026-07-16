Terrortámadásra készülhetett egy 14 éves fiú Londonban

A brit rendőrség terrortámadás előkészítésével vádolt meg egy 14 éves dél-londoni fiút, miután olyan dokumentumokat találtak nála, amelyek szerint két, Sutton városrészben található mecset elleni támadást tervezett.

Terrortámadásra készült Londonban a 14 éves fiú

Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A fiatalt eredetileg július 9-én vették őrizetbe, mert azzal gyanúsították, hogy megrongált egy járművet. A lakásán tartott házkutatás során azonban a rendőrök több olyan iratra bukkantak, amelyek miatt a terrorelhárítás is bekapcsolódott a nyomozásba.

A Scotland Yard közlése szerint a két érintett mecsetet értesítették a fenyegetésről, és speciálisan képzett rendőrök támogatják az intézményeket. A hatóságok hozzátették, hogy az ügyben jelenleg nem keresnek további gyanúsítottakat.

A terrorelhárítás és a brit ügyészség közös vizsgálata után a fiút terrorcselekmény előkészítésével vádolták meg.

BREAKING: Boy, 14, charged with terror offence over 'plot to target mosques' https://t.co/rTjuMKVo20 — Sky News (@SkyNews) July 15, 2026

Helen Flanagan, a londoni terrorelhárítás vezetője azt mondta, rendkívül súlyos ügyről van szó, és különösen nyugtalanító, hogy ilyen jellegű bűncselekmények miatt egy ilyen fiatal ellen emeltek vádat, ugyanakkor egyre több gyermek és fiatalkorú jelenik meg a terrorelhárítás ügyeiben.

A rendőrség ezért megerősítette a járőrszolgálatot az érintett londoni városrészekben, amit a következő napokban is fenntart – írja a Guardian.

Terrortámadásra készült egy tinédzser, barátja jelenthette fel

Ausztráliában bíróság elé állítottak egy 16 éves tinédzsert, akit azzal vádolnak, hogy politikai célpontok ellen készített elő egy lehetséges támadást. Az ügyészség szerint a terrortámadás előkészítésével vádolt tinédzser saját manifesztumot is készített, amelyben a technológiát és a kapitalizmust bírálta.