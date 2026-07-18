Argentína legsúlyosabb terrortámadására – 32 éve történt az AMIA-merénylet

Harminckét éve követtek el Argentína történetének legsúlyosabb terrortámadását. Egy robbanóanyaggal megrakott furgon felrobbant a Buenos Aires-i AMIA zsidó közösségi központ előtt, 85 ember életét kioltva, több mint 300-at pedig megsebesítve. A merénylet nemcsak az országot sokkolta, hanem az egész világot, az ügy pedig több mint három évtizeddel később is lezáratlan fejezetnek számít.

Tűzoltók és rendőrök keresnek sebesülteket, miután terrortámadás miatt bomba robbant az AMIA épületénél Buenos Airesben, 1994. július 18-án.

Fotó: ALI BURAFI / AFP

Egy hétköznapi reggelből pillanatok alatt tragédia lett

1994. július 18-án egy robbanóanyaggal megrakott furgon semmisítette meg a Buenos Aires-i AMIA zsidó közösségi központ épületét. A merényletben 85 ember vesztette életét, több mint 300-an megsérültek, az ügy pedig több mint három évtizeddel később is lezáratlan maradt.

A detonáció ereje szinte teljesen lerombolta az AMIA központjának épületét. A lökéshullám a környező házakban is súlyos károkat okozott, az utcákat törmelék borította, miközben emberek százai rekedtek a romok alatt. A mentőalakulatok napokon át dolgoztak a túlélők felkutatásán.

A hivatalos adatok szerint 85 ember vesztette életét, több mint 300-an megsérültek, ezzel az AMIA-merénylet máig Argentína történetének legsúlyosabb terrortámadása.

Latin-Amerika legnagyobb zsidó közösségét érte a támadás

Az AMIA nem csupán egy irodaépület volt. Az intézmény évtizedek óta az argentin zsidó közösség kulturális, oktatási és szociális központjaként működött.

Az Euronews adatai szerint a kilencvenes években Argentínában mintegy 400 ezer zsidó élt, ami Latin-Amerika legnagyobb, a világ egyik legjelentősebb zsidó közösségének számított.

A merénylet ezért nemcsak Argentína, hanem a nemzetközi zsidó közösség ellen irányuló támadásként is bevonult a történelembe.

Egy férfi a romokon sétál, miután bomba robbant az AMIA épületénél Buenos Airesben, 1994. július 18-án. Fotó: ALI BURAFI / AFP

Két évvel korábban már történt egy hasonló merénylet

Az AMIA elleni robbantás nem előzmény nélküli volt.

1992-ben autóba rejtett pokolgép robbant Izrael buenos airesi nagykövetségénél, ahol 22 ember meghalt és több mint kétszázan megsérültek.

A két merénylet között a nyomozók hamar összefüggést kezdtek keresni, mivel mindkét támadás a zsidó közösséget célozta.