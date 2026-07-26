Új nyom a berlini terrortámadás ügyében: elfogták a fő gyanúsított feltételezett társát

Egy ember meghalt, többen megsérültek, amikor szombat este egy autó a tömegbe hajtott a berlini Pride-rendezvény közelében. A terrortámadásként kezelt ügyben most őrizetbe vettek egy iráni állampolgárt.

Rendőrök vizsgálják azt a fának csapódott járművet, amely a gyanú szerint a berlini Pride (Christopher Street Day) közelében a tömegbe hajtott. A terrortámadásban egy ember meghalt, többen megsérültek.

Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

A Heute értesülései szerint

a német rendőrség őrizetbe vett egy iráni férfit, aki a nyomozók feltételezése szerint a támadás idején a feltételezett elkövetővel, Abdul B.-vel együtt utazott az autóban.

A hatóságok egyelőre azt vizsgálják, hogy a férfi részt vett-e a támadásban, vagy csupán utasként tartózkodott a járműben. A letartóztatás részleteit hivatalosan még nem erősítették meg.

Még mindig nagy erőkkel keresik a terrortámadás fő gyanúsítottját

A német rendőrség továbbra is nagy erőkkel keresi a 21 éves Abdul B.-t, akit a Christopher Street Day (CSD), vagyis a berlini Pride-rendezvény közelében történt halálos gázolással hoznak összefüggésbe.

Mint korábban megírtuk, a Bild szerint Abdul B. libanoni származású német állampolgár, aki korábban súlyos testi sértés és zsarolás miatt is ismert volt a hatóságok előtt. A lap úgy tudja, az Iszlám Állam híve lehet, és a berlini iszlamista közeghez kötik. 2026 májusában szabadult a fiatalkorúak börtönéből.

A rendőrség szerint az azonosított gyanúsított, a 21 éves Abdul B az iszlamista körökhöz köthető, jelenleg is keresik

Fotó: POLIZEI BERLIN

A nyomozás jelenlegi állása szerint továbbra sem tisztázott, hogy valóban ő vezette-e a súlyosan megrongálódott autót. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy Abdul B. fegyveres és rendkívül veszélyes lehet, ezért senki ne próbálja meg feltartóztatni, hanem azonnal értesítse a hatóságokat, ha felismeri.

Egy nő meghalt, többen súlyosan megsérültek

A támadás szombat este történt, amikor egy autó a tömegbe hajtott a berlini Christopher Street Day (CSD), vagyis a Pride-rendezvény közelében. A legfrissebb információk szerint egy nő életét vesztette, legalább 17-en megsérültek, közülük többen súlyosan.

A rendőrség terrortámadásként kezeli az ügyet.

A nyomozók jelenleg azt is vizsgálják, hogy Abdul B. egyedül cselekedett-e, vagy voltak segítői. Az iráni állampolgár elfogása ezért fontos fordulat lehet az ügyben, de egyelőre nem tudni, hogy milyen szerepet játszhatott a történtekben.