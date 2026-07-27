Gyümölcsöt osztogatott a terrortámadás előtt – ezt lehet tudni a berlini Pride támadójáról

A berlini Pride elleni terrortámadás feltételezett elkövetője, a 21 éves Abdul Ballout német állampolgár volt, libanoni származású családból. A férfit vasárnap kora este, mintegy 21 órás hajtóvadászat után a berlini Spandau kerület egyik kiskerti telkén találták meg. A rendőrség közlése szerint szúrófegyverrel rátámadt az intézkedő rendőrökre, akik tüzet nyitottak rá. Ballout a helyszínen életét vesztette.

A berlini rendőrség által közzétett körözési felhívás Abdul Ballout fotójával egy belvárosi buszmegállóban, a Pride elleni terrortámadás másnapján.

Fotó: - / AFP

Egyre inkább elszigetelődött, radikalizálódott

A nyomozók szerint Ballout az iszlamista körökhöz kötődött, és már évek óta ismert volt a hatóságok előtt. A Bild értesülései szerint többször megjelent Izrael-ellenes tüntetéseken, miközben fokozatosan elszakadt korábbi barátaitól, és egyre szélsőségesebb vallási nézeteket vallott.

A férfit ismerői fanatikusan vallásosnak nevezték.

Elmondásuk szerint gyakran heves vitákba keveredett azokkal, akik szerinte nem az iszlám előírásai szerint éltek. Az utóbbi időben szinte kizárólag fekete ruhát viselt, régi ismerőseit kerülte, alig tartotta velük a kapcsolatot.

Abdul Ballout,

Fotó: - / POLIZEI BERLIN

A férfi korábban szakmai képzésbe kezdett, de nem fejezte be, később építkezéseken és biztonsági őrként dolgozott.

A Welt információi szerint az Iszlám Állam szimpatizánsának tartották, emellett több bűncselekmény miatt is ismert volt a rendőrség előtt.

Szíriába akart utazni a terrortámadás elkövetője

Ballout 2025-ben megpróbált Szíriába utazni, ám a libanoni hatóságok elfogták, majd visszaküldték Németországba.

Még ugyanabban az évben őrizetbe vették, 2026 májusában pedig terrorcselekmény előkészítése miatt egy év tíz hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

Az ügyészség ennél súlyosabb, két év tíz hónapos szabadságvesztést kért, ezért fellebbezett az ítélet ellen.

A Bild értesülései szerint az ítélet után a rendőrség egy ideig megfigyelés alatt tartotta Balloutot. A lap úgy tudja, hogy a támadást megelőző napokban több személyes holmijától is megvált, élelmiszereket adott oda másoknak,

a merénylethez használt járművet pedig a saját nevére bérelte ki.

Egy bolgár hajléktalan nő azt állította, hogy a támadás előtti napon Ballout három banánt és más gyümölcsöket ajándékozott neki. A nyomozók szerint mindez arra utalhat, hogy Ballout előre számolt azzal: a támadást nem fogja túlélni, vagy élve már nem tér vissza.