Nemzeti ünnepen hajtott a tömegbe az iszlamista merénylő – tíz éve történt a nizzai terrortámadás

A terrortámadások Európában több mint ötszáz ember életét követelték az általunk bemutatott legsúlyosabb merényletekben. A terrorhullám egyik legvéresebb támadása a nizzai terrortámadás volt, amelynek 86 halottja és mintegy 450 sérültje volt, miközben Madridban, Londonban, Párizsban, Brüsszelben és Bécsben is súlyos iszlamista merényletek történtek.

A nizzai terrortámadás 86 halálos áldozatot követelt. Cikünkben bemutatjuk az Európát sújtó iszlamista terrorhullám legsúlyosabb merényleteit Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Tíz éve történt a nizzai terrortámadás

Tíz évvel ezelőtt, 2016. július 14-én súlyos terrortámadás rázta meg Nizzát. Franciaország nemzeti ünnepének estéjén több tízezer ember gyűlt össze a Promenade des Anglais tengerparti sétányon, hogy megnézze a Bastille-napi tűzijátékot. Az ünneplés után egy teherautó hajtott a tömegbe, és közel két kilométeren keresztül gázolta az embereket.

Teherautó hajtott az ünneplő tömegbe

A járművet a 31 éves, tunéziai származású francia állampolgár, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel vezette. A támadó a beszámolók szerint akár 90 kilométeres óránkénti sebességgel haladt, miközben tudatosan az emberek közé kormányozta a teherautót.

A sétányon pillanatok alatt káosz és pánik tört ki. A tömeg menekülni kezdett, sokan a közeli üzletekben kerestek menedéket, mások a tengerbe vetették magukat.

Lahouaiej-Bouhlel a támadás közben lőfegyverrel is tüzet nyitott. A rendőrök végül megállították a teherautót, majd a helyszínen lelőtték a merénylőt.

Az Iszlám Állam vállalta magára a terrortámadást

A nizzai terrortámadásban 86 ember vesztette életét, köztük több gyermek. Mintegy 450 ember megsérült. A merénylet Franciaország egyik legismertebb turisztikai helyszínét érte, ráadásul egy olyan estén, amikor családok és turisták együtt ünnepelték az ország nemzeti ünnepét.

A támadás után sokan gyűltek össze, hogy leróják kegyeletüket az áldozatok előtt Fotó: VALERY HACHE / AFP

A támadás nyolc hónappal a párizsi Bataclan koncertterem ellen végrehajtott merénylet után történt. A 2015-ös és 2016-os iszlamista támadások a második világháború óta Franciaország legsúlyosabb vérontását hozták – írja a Reuters.

Az Iszlám Állam néhány nappal később magára vállalta a nizzai merényletet. A terrorszervezet azonban nem mutatott be bizonyítékot arra, hogy Lahouaiej-Bouhlel közvetlen kapcsolatban állt volna vele.