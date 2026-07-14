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merénylet

Nemzeti ünnepen hajtott a tömegbe az iszlamista merénylő – tíz éve történt a nizzai terrortámadás

18 perce
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Tíz éve hajtott teherautóval az ünneplő tömegbe a nizzai merénylő, aki 86 embert megölt, mintegy 450-et pedig megsebesített. A terrortámadások Európában az elmúlt két évtizedben több országot érintettek, és hosszú időre meghatározták a kontinens biztonságpolitikáját.
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A terrortámadások Európában több mint ötszáz ember életét követelték az általunk bemutatott legsúlyosabb merényletekben. A terrorhullám egyik legvéresebb támadása a nizzai terrortámadás volt, amelynek 86 halottja és mintegy 450 sérültje volt, miközben Madridban, Londonban, Párizsban, Brüsszelben és Bécsben is súlyos iszlamista merényletek történtek.

Terrortámadások Európában: a nizzai merénylet és a kontinens véres terrorhulláma, (FILES) Forensics officers and policemen look for evidences near a truck on the Promenade des Anglais seafront in the French Riviera town of Nice on July 15, 2016, after it drove into a crowd watching a fireworks display. Ten years after the attack that killed 86 people and injured more than 400 on July 14, 2016, on Nices Promenade des Anglais, the city is preparing to pay tribute to the victims. (Photo by ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)
A nizzai terrortámadás 86 halálos áldozatot követelt. Cikünkben bemutatjuk az Európát sújtó iszlamista terrorhullám legsúlyosabb merényleteit Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Tíz éve történt a nizzai terrortámadás

Tíz évvel ezelőtt, 2016. július 14-én súlyos terrortámadás rázta meg Nizzát. Franciaország nemzeti ünnepének estéjén több tízezer ember gyűlt össze a Promenade des Anglais tengerparti sétányon, hogy megnézze a Bastille-napi tűzijátékot. Az ünneplés után egy teherautó hajtott a tömegbe, és közel két kilométeren keresztül gázolta az embereket.

Teherautó hajtott az ünneplő tömegbe

A járművet a 31 éves, tunéziai származású francia állampolgár, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel vezette. A támadó a beszámolók szerint akár 90 kilométeres óránkénti sebességgel haladt, miközben tudatosan az emberek közé kormányozta a teherautót.

A sétányon pillanatok alatt káosz és pánik tört ki. A tömeg menekülni kezdett, sokan a közeli üzletekben kerestek menedéket, mások a tengerbe vetették magukat.

 Lahouaiej-Bouhlel a támadás közben lőfegyverrel is tüzet nyitott. A rendőrök végül megállították a teherautót, majd a helyszínen lelőtték a merénylőt.

Az Iszlám Állam vállalta magára a terrortámadást

A nizzai terrortámadásban 86 ember vesztette életét, köztük több gyermek. Mintegy 450 ember megsérült. A merénylet Franciaország egyik legismertebb turisztikai helyszínét érte, ráadásul egy olyan estén, amikor családok és turisták együtt ünnepelték az ország nemzeti ünnepét.

A támadás után sokan gyűltek össze, hogy leróják kegyeletüket az áldozatok előtt, (FILES) People gather around a makeshift memorial to pay tribute to the victims of an attack in the French Riviera city of Nice on July 15, 2016, a day after when a man rammed a truck through a crowd celebrating Bastille Day, killing at least 84 people. Ten years after the attack that killed 86 people and injured more than 400 on July 14, 2016, on Nices Promenade des Anglais, the city is preparing to pay tribute to the victims. (Photo by Valery HACHE / AFP)
A támadás után sokan gyűltek össze, hogy leróják kegyeletüket az áldozatok előtt Fotó: VALERY HACHE / AFP

A támadás nyolc hónappal a párizsi Bataclan koncertterem ellen végrehajtott merénylet után történt. A 2015-ös és 2016-os iszlamista támadások a második világháború óta Franciaország legsúlyosabb vérontását hozták – írja a Reuters.

Az Iszlám Állam néhány nappal később magára vállalta a nizzai merényletet. A terrorszervezet azonban nem mutatott be bizonyítékot arra, hogy Lahouaiej-Bouhlel közvetlen kapcsolatban állt volna vele.

Kisebb bűncselkemények után radikális iszlamista fordulat

Lahouaiej-Bouhlelt korábban családon belüli erőszak és kisebb bűncselekmények miatt ismerte a rendőrség, radikális iszlamistaként azonban nem tartották számon.

A merénylet előtti időszakban iszlamista propagandaanyagokat nézett, a támadás előtt pedig többször bejárta teherautójával a későbbi helyszínt.

François Hollande akkori francia elnök a történtek után meghosszabbította az országban érvényben lévő rendkívüli állapotot, és újabb terrorellenes intézkedéseket jelentett be.

Terrorhullám Európa szerte – Madridtól Bécsig csaptak le a merénylők

A nizzai merényleten kívül számos súlyos iszlamista terrortámadás rázta meg Európa társadalmait az elmúlt két évtizedben. A robbantások, lövöldözések és gázolások százak életét követelték az öreg kontinens több országában is.

Mai napig emlékeznek a nizzai terrortámadás áldozataira, Victims or relative of victims, first day of commemorations: a silent march in memory of the victims of the Nice attack, Alpes-Maritimes, France, July 12, 2026. On July 14, 2016, Nice was plunged into mourning following a deadly attack on the Promenade des Anglais, where Mohamed Lahouaiej-Bouhlel drove a truck into the crowd, claiming the lives of 86 people and leaving hundreds more injured or psychologically traumatized. Ten years later, the city and the State are paying tribute to the victims of this tragic event through commemorations spanning July 12 to 14, 2026. (Photo by Elisa Llop / Hans Lucas via AFP)
Mai napig emlékeznek a nizzai terrortámadás áldozataira Fotó: ELISA LLOP / Hans Lucas

Madridban és Londonban is tömegközlekedési eszközökön robbantottak

2004. március 11-én tíz bomba robbant négy madridi elővárosi vonaton. A reggeli csúcsforgalomban végrehajtott támadásban 193 ember meghalt, mintegy kétezren megsérültek. Az al-Kaidához köthető merénylet három nappal a spanyol parlamenti választások előtt történt. 

Londonban 2005. július 7-én négy öngyilkos merénylő három metrószerelvényen és egy autóbuszon robbantotta fel magát. A támadás 52 ember életét követelte, és több százan megsérültek.

Franciaországot több véres támadás érte

A Kouachi fivérek 2015. január 7-én fegyverrel támadtak a Charlie Hebdo szerkesztőségére Párizsban, és 12 embert öltek meg. Ugyanabban az évben, november 13-án merénylők a Stade de France környékén, éttermekben és a Bataclan koncertteremben csaptak le. A támadássorozatban 130 ember meghalt.

2016. július 14-én Mohamed Lahouaiej-Bouhlel teherautóval hajtott a nizzai tömegbe. A merénylet 86 halálos áldozatot követelt.

Brüsszel és Bécs is célponttá vált

2016. március 22-én öngyilkos merénylők robbantottak a brüsszeli repülőtéren és a metróban. A támadásokban 32 ember meghalt, több mint háromszázan megsérültek. Ugyanezen év decemberében újabb megrázó terrortámadás történt, ezúttal Berlinben

Bécs belvárosában 2020. november 2-án egy fegyveres járókelőkre és a teraszokon ülő emberekre nyitott tüzet. Négy embert megölt, több mint húszat megsebesített, végül a rendőrök lelőtték.

 

 

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