Nemzeti ünnepen hajtott a tömegbe az iszlamista merénylő – tíz éve történt a nizzai terrortámadás

A terrortámadások Európában több mint ötszáz ember életét követelték az általunk bemutatott legsúlyosabb merényletekben. A terrorhullám egyik legvéresebb támadása a nizzai terrortámadás volt, amelynek 86 halottja és mintegy 450 sérültje volt, miközben Madridban, Londonban, Párizsban, Brüsszelben és Bécsben is súlyos iszlamista merényletek történtek.
Tíz éve történt a nizzai terrortámadás
Tíz évvel ezelőtt, 2016. július 14-én súlyos terrortámadás rázta meg Nizzát. Franciaország nemzeti ünnepének estéjén több tízezer ember gyűlt össze a Promenade des Anglais tengerparti sétányon, hogy megnézze a Bastille-napi tűzijátékot. Az ünneplés után egy teherautó hajtott a tömegbe, és közel két kilométeren keresztül gázolta az embereket.
Teherautó hajtott az ünneplő tömegbe
A járművet a 31 éves, tunéziai származású francia állampolgár, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel vezette. A támadó a beszámolók szerint akár 90 kilométeres óránkénti sebességgel haladt, miközben tudatosan az emberek közé kormányozta a teherautót.
A sétányon pillanatok alatt káosz és pánik tört ki. A tömeg menekülni kezdett, sokan a közeli üzletekben kerestek menedéket, mások a tengerbe vetették magukat.
Lahouaiej-Bouhlel a támadás közben lőfegyverrel is tüzet nyitott. A rendőrök végül megállították a teherautót, majd a helyszínen lelőtték a merénylőt.
Az Iszlám Állam vállalta magára a terrortámadást
A nizzai terrortámadásban 86 ember vesztette életét, köztük több gyermek. Mintegy 450 ember megsérült. A merénylet Franciaország egyik legismertebb turisztikai helyszínét érte, ráadásul egy olyan estén, amikor családok és turisták együtt ünnepelték az ország nemzeti ünnepét.
A támadás nyolc hónappal a párizsi Bataclan koncertterem ellen végrehajtott merénylet után történt. A 2015-ös és 2016-os iszlamista támadások a második világháború óta Franciaország legsúlyosabb vérontását hozták – írja a Reuters.
Az Iszlám Állam néhány nappal később magára vállalta a nizzai merényletet. A terrorszervezet azonban nem mutatott be bizonyítékot arra, hogy Lahouaiej-Bouhlel közvetlen kapcsolatban állt volna vele.
Kisebb bűncselkemények után radikális iszlamista fordulat
Lahouaiej-Bouhlelt korábban családon belüli erőszak és kisebb bűncselekmények miatt ismerte a rendőrség, radikális iszlamistaként azonban nem tartották számon.
A merénylet előtti időszakban iszlamista propagandaanyagokat nézett, a támadás előtt pedig többször bejárta teherautójával a későbbi helyszínt.
François Hollande akkori francia elnök a történtek után meghosszabbította az országban érvényben lévő rendkívüli állapotot, és újabb terrorellenes intézkedéseket jelentett be.
Terrorhullám Európa szerte – Madridtól Bécsig csaptak le a merénylők
A nizzai merényleten kívül számos súlyos iszlamista terrortámadás rázta meg Európa társadalmait az elmúlt két évtizedben. A robbantások, lövöldözések és gázolások százak életét követelték az öreg kontinens több országában is.
Madridban és Londonban is tömegközlekedési eszközökön robbantottak
2004. március 11-én tíz bomba robbant négy madridi elővárosi vonaton. A reggeli csúcsforgalomban végrehajtott támadásban 193 ember meghalt, mintegy kétezren megsérültek. Az al-Kaidához köthető merénylet három nappal a spanyol parlamenti választások előtt történt.
Londonban 2005. július 7-én négy öngyilkos merénylő három metrószerelvényen és egy autóbuszon robbantotta fel magát. A támadás 52 ember életét követelte, és több százan megsérültek.
Franciaországot több véres támadás érte
A Kouachi fivérek 2015. január 7-én fegyverrel támadtak a Charlie Hebdo szerkesztőségére Párizsban, és 12 embert öltek meg. Ugyanabban az évben, november 13-án merénylők a Stade de France környékén, éttermekben és a Bataclan koncertteremben csaptak le. A támadássorozatban 130 ember meghalt.
2016. július 14-én Mohamed Lahouaiej-Bouhlel teherautóval hajtott a nizzai tömegbe. A merénylet 86 halálos áldozatot követelt.
Brüsszel és Bécs is célponttá vált
2016. március 22-én öngyilkos merénylők robbantottak a brüsszeli repülőtéren és a metróban. A támadásokban 32 ember meghalt, több mint háromszázan megsérültek. Ugyanezen év decemberében újabb megrázó terrortámadás történt, ezúttal Berlinben.
Bécs belvárosában 2020. november 2-án egy fegyveres járókelőkre és a teraszokon ülő emberekre nyitott tüzet. Négy embert megölt, több mint húszat megsebesített, végül a rendőrök lelőtték.