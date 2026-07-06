Kitört a botrány: kitiltottak egy anyukát a Tescóból

Élete egyik legmegalázóbb élményeként tartja számon azt az esetet az édesanya, amikor kidobták a Tescóból, mert a biztonsági őr szerint "nem megfelelő ruhát" vett fel a vásárláshoz.

Ruhája miatt nem mehetett a Tescóba az édesanya

Fotó: Róka László / MTI

Alixe Galatis június 26-án a gyerekeivel ellátogatott egy essexi Tesco üzletbe, hogy élelmiszert vásároljanak, amikor a hőmérséklet rekordot döntött, 37 Celsius-fokig emelkedett. A háromgyermekes anyuka egy V-kivágású, hátul nyitott felsőt vett fel, amelyet a hátán meg lehet kötni. Ahogy a sorok felé igyekezett, a biztonsági őr elé lépett és megkérte, hogy távozzon a gyerekeivel együtt.

Az asszony nem értette, miért kellene elmenniük, mire a biztonsági őr közölte, hogy a nő ruhája miatt a vásárlók "kényszert érezhetnek arra, hogy kioldják a ruháját", így pedig a nő mellei kiszabadulnának. Megtagadták tőle a belépést.

A nő panaszt tett, az áruház vezetése pedig elnézést kért tőle.