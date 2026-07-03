Házba hajtott és megölt egy idős nőt egy Teslával, a sofőr szerint önvezető üzemmódban volt

A Tesla Model 3-at vezető, 44 éves Michael David Butler ellen vádat emeltek, miután június 19-én a texasi Katy városában egy lakóházba hajtott. A balesetben a házban tartózkodó, 76 éves Martha Avila olyan súlyosan megsérült, hogy később a kórházban meghalt.

A férfi szerint a Tesla önvezető üzemmódban volt a balesetkor

Fotó: Harris County Precinct 5 Constable’s Office

A rendőrségi dokumentumok szerint Butler azt mondta a hatóságoknak, hogy az autó önvezető üzemmódban közlekedett. A mentősöknek pedig úgy nyilatkozott, hogy a jármű „Autopilot” módban volt a baleset idején.

A sofőr azt állította, hogy egy DoorDash-kiszállítás közben a fedélzeti érintőképernyőn zenét váltott, majd elájult. A nyomozás azonban megállapította, hogy

a jármű a becsapódás előtt elérte a csaknem 117 kilométer/órás sebességet, ami több mint kétszerese volt a megengedettnek. A vizsgálat szerint az ütközést megelőző egy percben a fékpedált egyáltalán nem használták.

A toxikológiai vizsgálatok nem mutattak ki alkoholt vagy kábítószert Butler szervezetében, és a férfi azt is tagadta, hogy rosszul lett volna a vezetés előtt – írja a Reuters.

A Texas man faces manslaughter charges after the Tesla he was driving crashed into a Houston-area home in June, killing a woman inside. https://t.co/Dv7WfhWkWo — The Wall Street Journal (@WSJ) July 2, 2026

A Tesla ugyanakkor vitatja a sofőr állításait. Elon Musk szerint a Full Self-Driving rendszer lakóövezetekben lassan közlekedik, a vállalat egyik szoftverfejlesztési vezetője pedig úgy nyilatkozott, hogy Butler a gázpedál teljes lenyomásával felülbírálta az önvezető funkció működését.

A balesetet az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság is vizsgálja. Az ügy újabb figyelmet irányít a Tesla fejlett vezetéstámogató rendszereire, amelyekkel kapcsolatban 2016 óta csaknem 50 külön vizsgálat indult, és ezek közül több halálos balesethez kapcsolódott.

Az elhunyt nő családja időközben pert indított a Tesla ellen. Álláspontjuk szerint a vállalat gondatlanságot követett el, mert nem figyelmeztette megfelelően a felhasználókat az önvezető rendszerek feltételezett hiányosságaira.

Kávézó teraszába hajtott egy Tesla Kaliforniában

Egy ember meghalt, öten pedig megsérültek, amikor egy elektromos autó egy kávézó szabadtéri teraszára hajtott Kaliforniában. A baleset körülményeit a hatóságok még vizsgálják, egyelőre nem tudni, mi vezetett az ütközéshez.