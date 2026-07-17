Videón, ahogyan a rendőrök mentenek ki egy Teslába ragadt idős nőt

Az eset Washington állam Kitsap megyéjében történt, Seattle közelében. A járókelők hívták a segélyhívót, miután észrevették, hogy egy idős nő rosszul van a lezárt autóban.

Tesla: több mint egy órára forró autóba zárva rekedt egy idős nő Forrás: Kilsap County Sheriff's Office

A helyszínre érkező rendőrök megpróbálták kinyitni a jármű ajtajait, de azok zárva voltak. Kiderült, hogy a Tesla úgynevezett pet safe mode üzemmódban működött. Ez a funkció elvileg bekapcsolva tartja a légkondicionálót, miközben az ajtók zárva maradnak, hogy az autóban hagyott háziállatok biztonságban legyenek.

A hatóságok szerint azonban ezúttal a hűtés nem működött.

Fordítóprogrammal tudtak kommunikálni

A testkamerás felvételen látható, hogy az idős nő spanyolul beszélt, ezért a rendőrök egy online fordító segítségével próbáltak vele kapcsolatot teremteni. A telefon kijelzőjén megjelenített lefordított üzeneteket az ablakhoz tartották, hogy el tudja olvasni őket.

A felvételeken az is látható, hogy a nő a kezével legyezi magát, jelezve, hogy nagyon melege van.

A rendőrök eközben megállapították, hogy az idős asszony már legalább egy órája az autóban tartózkodott, miközben unokája egy közeli épületben intézte ügyeit.

Az unoka nyitotta ki az autót

A rendőrök végül átkutatták a környék üzleteit, és mintegy 15 perc alatt megtalálták az unokát. Miután a helyszínre kísérték, ő tudta kinyitni a lezárt Teslát, így a nagymama kiszállhatott a járműből.

A rendőrök becslése szerint ekkorra az utastér hőmérséklete már megközelítette a 38 Celsius-fokot (100 Fahrenheit-fokot).

A térségben aznap körülbelül 30 Celsius-fokos csúcshőmérsékletet mértek.

Az amerikai Országos Meteorológiai Szolgálat szerint egy lezárt autó belső hőmérséklete már tíz perc alatt mintegy 11 Celsius-fokkal emelkedhet, egy óra alatt pedig akár közel 28 Celsius-fokkal is melegebb lehet a kinti levegőnél.

A Kitsap megyei seriffhivatal az esetről jelentést készített, amelyet továbbított a felnőttvédelmi szolgálatnak is.

A Tesla által gyártott autókat egyre gyakrabban éri kritika. Nemrég például egy Tesla nagy sebességgel egy texasi családi házba csapódott, a becsapódásban egy 76 éves nő meghalt. Az autó állítólag önvezető üzemmódban volt a baleset beálltakor.