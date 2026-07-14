Túl nagy vagyok, ezért nem lehetek koszorúslány – testvére menyasszonya alázta meg a nőt

Összetört egy háromgyermekes édesanya, miután kiderült, hogy a testvére esküvőjén azért nem lehet koszorúslány, mert a menyasszony szerint „túl nagy”. Redditen megosztott történetében kiemelte, öccse eljegyzésekor mindhárom nővérét felkérte koszorúslánynak, ami különösen sokat jelentett számukra, hiszen nagyon szoros a kapcsolatuk. A pár egy kisebb templomi szertartást, majd egy nagyobb lakodalmat tervezett. Körülbelül egy hónappal az eljegyzés után azonban a nőnek feltűnt, hogy valami megváltozott.

Nem lehetett részt testvére esküvőjén kinézete miatt. Fotó: Unsplash

Miután testvére elküldte a családi csoportba az esküvő színpalettáját, rákérdezett, kik lesznek a koszorúslányok és a vőfélyek. A bátyja ugyan elolvasta az üzenetet, de nem válaszolt. Később a húgától tudta meg, hogy végül csak egyikük kapott szerepet az esküvői menetben. Bár csalódott volt, elfogadta, hogy ez a menyasszony és a vőlegény döntése. A helyzet azonban még fájdalmasabbá vált, amikor a húga megmutatott neki egy állítólag a menyasszonytól származó üzenetet. Ebben az állt, hogy ő azért nem lehet koszorúslány, mert „túl nagy”.

Nem lehetett részt testvére esküvőjén kinézete miatt

A nő elmondása szerint mindössze körülbelül hét kilogramm túlsúlya van, amely a hat hónappal korábban született harmadik gyermeke után maradt rajta. Másik testvérüket pedig állítólag a piercingjei miatt hagyták ki.

Még jobban fájt, hogy ezt kellett olvasnom. Az is bántott, hogy a bátyámnak nem volt bátorsága személyesen megmondani, hogy nem számítok a koszorúslányok közé. Úgy érzem, egyszerűen nem nézünk ki elég jól az esküvői fotókhoz

– írta hozzátéve, később az is kiderült, hogy a színpaletta nemcsak az esküvői menet tagjaira vonatkozott.

A menyasszony minden vendégtől, még a gyerekektől is elvárta, hogy kizárólag a három előre meghatározott szín valamelyikében jelenjenek meg. A nő szerint így annak ellenére is új ruhákat kellett volna vásárolniuk az egész családnak, hogy végül nem is lett a menyasszony egyik koszorúslánya, írja a Mirror.