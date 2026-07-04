Kitört a bunyó a tetőn: a földre zuhanva sem álltak le a dühös férfiak - Videó!

Egészen elképesztő látványban volt része a helybélieknek az egyesült államokbeli Detroitban, miután egy csapatnyi férfi egy tetőn állva verekedett össze egymással. Egy ekkor készült videón az látható, amint ketten a heves összecsapás közepette a földre zuhantak, ám ők semmitől sem zavartatva magukat folytatták ezután is a dulakodást.

Bunyó a tetőn: a földre zuhanva is egymást püfölték a dühös férfiak / Fotó: Illusztráció/Unsplash /

Bunyó a tetőn: a földre zuhanva is egymást püfölték a dühös férfiak

A videó - amit az X-en osztottak meg -, tanúsága szerint először egy kalapot viselő férfi lökte le az egyik tetőfedő társát, majd ezután került a középpontba az a két verekedő, akik egymásba kapaszkodva zuhantak le. A páros ezt követően felállt, majd, mintha mi sem történt volna, ugrottak ismét egymásnak.

Ekkor a már említett, kalapos férfi sétált az egymást püfölők közé, és megkísérelte szétválasztani azokat, amikor azonban ez nem sikerült, egyszerűen otthagyta őket. A felvétel végén az látható, amint a verekedők egyik pillanatról a másikra felhagytak a küzdelemmel, és minden további nélkül odébbálltak.

Roofers get into a fight while working on a job, fall off the roof, and continue fighting.



"The white folks are gonna call the cops if you guys don't calm the f*ck down..." one man was heard saying in Spanish.



Remarkable camera work here. pic.twitter.com/kGan0qXzzk — Collin Rugg (@CollinRugg) July 2, 2026

A videó rövid idő alatt futótűzként terjedt el az X-en és számtalan visszajelzés érkezett rá.

Ennek a csapatnak megvannak a maga előírásai, és azt ragaszkodom hozzá, hogy ők csinálják meg a tetőmet

- jelentette ki az egyik kommentelő viccelődve.

Azt, pontosan mi lehetett az előzménye a történteknek, nem tudni, annyi viszont bizonyos, hogy a munkásoknak egész nap rekkenő hőségben kellett dolgozniuk. Egy ausztrál hírportál szerint Detroitban csütörtökön, vagyis a felvétel készítésekor 36 Celsius-fok volt, miközben a hatóságok arra figyelmeztettek mindenkit, hogy ha tehetik, inkább maradjanak otthon - írja a Mirror.