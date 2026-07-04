Kitört a bunyó a tetőn: a földre zuhanva sem álltak le a dühös férfiak - Videó!

Egészen elképesztő látványban volt része a helybélieknek az egyesült államokbeli Detroitban, miután egy csapatnyi férfi egy tetőn állva verekedett össze egymással. Egy ekkor készült videón az látható, amint ketten a heves összecsapás közepette a földre zuhantak, ám ők semmitől sem zavartatva magukat folytatták ezután is a dulakodást.
Bunyó a tetőn: a földre zuhanva is egymást püfölték a dühös férfiak
A videó - amit az X-en osztottak meg -, tanúsága szerint először egy kalapot viselő férfi lökte le az egyik tetőfedő társát, majd ezután került a középpontba az a két verekedő, akik egymásba kapaszkodva zuhantak le. A páros ezt követően felállt, majd, mintha mi sem történt volna, ugrottak ismét egymásnak.
Ekkor a már említett, kalapos férfi sétált az egymást püfölők közé, és megkísérelte szétválasztani azokat, amikor azonban ez nem sikerült, egyszerűen otthagyta őket. A felvétel végén az látható, amint a verekedők egyik pillanatról a másikra felhagytak a küzdelemmel, és minden további nélkül odébbálltak.
A videó rövid idő alatt futótűzként terjedt el az X-en és számtalan visszajelzés érkezett rá.
Ennek a csapatnak megvannak a maga előírásai, és azt ragaszkodom hozzá, hogy ők csinálják meg a tetőmet
- jelentette ki az egyik kommentelő viccelődve.
Azt, pontosan mi lehetett az előzménye a történteknek, nem tudni, annyi viszont bizonyos, hogy a munkásoknak egész nap rekkenő hőségben kellett dolgozniuk. Egy ausztrál hírportál szerint Detroitban csütörtökön, vagyis a felvétel készítésekor 36 Celsius-fok volt, miközben a hatóságok arra figyelmeztettek mindenkit, hogy ha tehetik, inkább maradjanak otthon - írja a Mirror.