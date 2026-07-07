Ráomlott az áruház teteje a vásárlókra, óriási a pusztítás – videó

A tetőomlás hétfő délelőtt történt a New Jersey állambeli Ocean Township településen lévő BJ's Wholesale Club áruházban. A Monmouth megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint helyi idő szerint nem sokkal 11:15 után érkezett a bejelentés, ami után azonnal kivonultak a mentőegységek.

Csodával határos módon a tetőomlásban nem sérült meg senki

Fotó: Twitter/X

A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, ahogyan a vásárlók nyugodtan nézelődtek az üzletben, amikor hirtelen beszakadt a tető egy része.

A mennyezetről hatalmas mennyiségű víz zúdult az áruházba, miközben a bent tartózkodók menekülni próbáltak.

A hatóságok szerint a baleset idején összesen 27 ember volt az épületben, csodával határos módon senki nem sérült meg. Ketten rövid időre a törmelék alá szorultak, de ők saját erejükből ki tudtak szabadulni, így végül mindenki sértetlenül hagyta el az áruházat.

Dramatic video captures the moment part of the roof collapsed inside a New Jersey BJ's Wholesale Club.



The partial collapse happened Monday morning at the Ocean Township store during severe weather, with video showing water crashing through the ceiling as shoppers rushed to… pic.twitter.com/V9gVHUsob7 — Fox News (@FoxNews) July 6, 2026

Tovább vizsgálódtak a tetőomlás helyszínén

A szerkezetileg megrongálódott épületet speciális kutató-mentő egységek vizsgálták át, drónokat, valamint keresőkutyákat is bevetettek, hogy megbizonyosodjanak arról, nem maradt senki az épületben.

Shaun Golden, Monmouth megye seriffje azt mondta, a különböző szervezetek összehangoltan dolgoztak együtt a kedvezőtlen időjárási körülmények és az áradások ellenére is. Mint fogalmazott, az eset ismét rámutat arra, hogy a szélsőséges időjárás pillanatok alatt életveszélyes helyzeteket idézhet elő – írja a Fox News.

Michael Sorrentino, Ocean Township rendőrfőnöke arra kérte a lakosságot és az autósokat, hogy kerüljék el a környéket, amíg a hatóságok befejezik a helyszíni munkálatokat.

Pár hónapja Horvátországban okozott tetőomlást a vihar

Horvátországban egy heves időjárási helyzet kis híján tragédiába torkollott egy forgalmas egészségügyi intézménynél. A vihar következtében leszakadt egy tetőszerkezet a zágrábi sürgősségi osztály fölött, ami kis híján emberéleteket követelt.