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tetőomlás

Ráomlott az áruház teteje a vásárlókra, óriási a pusztítás – videó

50 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Pánik tört ki egy New Jersey-i nagyáruházban, amikor a heves esőzéstől beszakadt az épület tetejének egy része. A tetőomlás miatt nagy erőkkel vonultak ki a mentők, miközben a speciális egységek elkezdték átvizsgálni az életveszélyessé vált épületet.
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tetőomlásNew Jerseyáruház

A tetőomlás hétfő délelőtt történt a New Jersey állambeli Ocean Township településen lévő BJ's Wholesale Club áruházban. A Monmouth megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint helyi idő szerint nem sokkal 11:15 után érkezett a bejelentés, ami után azonnal kivonultak a mentőegységek.

tetőomlás
Csodával határos módon a tetőomlásban nem sérült meg senki
Fotó: Twitter/X

A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, ahogyan a vásárlók nyugodtan nézelődtek az üzletben, amikor hirtelen beszakadt a tető egy része.

A mennyezetről hatalmas mennyiségű víz zúdult az áruházba, miközben a bent tartózkodók menekülni próbáltak.

A hatóságok szerint a baleset idején összesen 27 ember volt az épületben, csodával határos módon senki nem sérült meg. Ketten rövid időre a törmelék alá szorultak, de ők saját erejükből ki tudtak szabadulni, így végül mindenki sértetlenül hagyta el az áruházat.

Tovább vizsgálódtak a tetőomlás helyszínén

A szerkezetileg megrongálódott épületet speciális kutató-mentő egységek vizsgálták át, drónokat, valamint keresőkutyákat is bevetettek, hogy megbizonyosodjanak arról, nem maradt senki az épületben.

Shaun Golden, Monmouth megye seriffje azt mondta, a különböző szervezetek összehangoltan dolgoztak együtt a kedvezőtlen időjárási körülmények és az áradások ellenére is. Mint fogalmazott, az eset ismét rámutat arra, hogy a szélsőséges időjárás pillanatok alatt életveszélyes helyzeteket idézhet elő – írja a Fox News.

Michael Sorrentino, Ocean Township rendőrfőnöke arra kérte a lakosságot és az autósokat, hogy kerüljék el a környéket, amíg a hatóságok befejezik a helyszíni munkálatokat.

Pár hónapja Horvátországban okozott tetőomlást a vihar

Horvátországban egy heves időjárási helyzet kis híján tragédiába torkollott egy forgalmas egészségügyi intézménynél. A vihar következtében leszakadt egy tetőszerkezet a zágrábi sürgősségi osztály fölött, ami kis híján emberéleteket követelt.

 

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