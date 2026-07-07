Ráomlott az áruház teteje a vásárlókra, óriási a pusztítás – videó

A tetőomlás hétfő délelőtt történt a New Jersey állambeli Ocean Township településen lévő BJ's Wholesale Club áruházban. A Monmouth megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint helyi idő szerint nem sokkal 11:15 után érkezett a bejelentés, ami után azonnal kivonultak a mentőegységek.
A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, ahogyan a vásárlók nyugodtan nézelődtek az üzletben, amikor hirtelen beszakadt a tető egy része.
A mennyezetről hatalmas mennyiségű víz zúdult az áruházba, miközben a bent tartózkodók menekülni próbáltak.
A hatóságok szerint a baleset idején összesen 27 ember volt az épületben, csodával határos módon senki nem sérült meg. Ketten rövid időre a törmelék alá szorultak, de ők saját erejükből ki tudtak szabadulni, így végül mindenki sértetlenül hagyta el az áruházat.
Tovább vizsgálódtak a tetőomlás helyszínén
A szerkezetileg megrongálódott épületet speciális kutató-mentő egységek vizsgálták át, drónokat, valamint keresőkutyákat is bevetettek, hogy megbizonyosodjanak arról, nem maradt senki az épületben.
Shaun Golden, Monmouth megye seriffje azt mondta, a különböző szervezetek összehangoltan dolgoztak együtt a kedvezőtlen időjárási körülmények és az áradások ellenére is. Mint fogalmazott, az eset ismét rámutat arra, hogy a szélsőséges időjárás pillanatok alatt életveszélyes helyzeteket idézhet elő – írja a Fox News.
Michael Sorrentino, Ocean Township rendőrfőnöke arra kérte a lakosságot és az autósokat, hogy kerüljék el a környéket, amíg a hatóságok befejezik a helyszíni munkálatokat.
Pár hónapja Horvátországban okozott tetőomlást a vihar
Horvátországban egy heves időjárási helyzet kis híján tragédiába torkollott egy forgalmas egészségügyi intézménynél. A vihar következtében leszakadt egy tetőszerkezet a zágrábi sürgősségi osztály fölött, ami kis híján emberéleteket követelt.