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tetőomlás

Tizennégy gyermek meghalt egy pakisztáni tetőomlásban

37 perce
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Tizennégy gyermek vesztette életét, amikor beomlott egy magánoktatási központ épületének teteje a pakisztáni Lahore közelében. A tetőomlás után a mentőegységek egy órán belül befejezték a mentést, a hatóságok pedig vizsgálatot indítottak.
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tetőomlásPakisztántragédia

Legalább tizennégy gyermek meghalt, további öt ember pedig megsérült, amikor beomlott egy magánoktatási központ teteje a pakisztáni Lahore városához tartozó Kahna városrészben. A tetőomlás okait a hatóságok vizsgálják.

A tetőomlás áldozatainak holttesteit szállítják a Pakisztánban történt tragédia után Fotó: ARIF ALI / AFP EDITORS NOTE: Graphic content / People carry the bodies of the deceased children, after a tutoring centre's roof collapsed, on the outskirts of Lahore on June 30, 2026. The roof of a tutoring centre collapsed, killing at least 14 children and injuring five in the eastern Pakistani city of Lahore on June 30, officials said. (Photo by ARIF ALI / AFP)
A tetőomlás áldozatainak holttesteit szállítják a Pakisztánban történt tragédia után
Fotó: ARIF ALI / AFP

A baleset helyi idő szerint 16:45 körül történt. A Rescue 1122 mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mentési munkálatokat egy órán belül befejezték.

A romok alól több, tíz év alatti gyermeket emeltek ki. Az áldozatok többsége hét és tizenegy év közötti volt, emellett öt sérültet is kórházba szállítottak.

Mit lehet tudni a tetőomlás okáról?

A hatóságok hivatalosan még nem közölték a tragédia okát, ugyanakkor vizsgálatot indítottak, és az előzetes eljárás során két embert őrizetbe vettek.

Egy hozzátartozó szerint az épület teteje rossz állapotban volt, és a baleset idején javítási munkálatok folytak rajta. Elmondása szerint a tetőn elhelyezett építőanyagok többletterhelése is hozzájárulhatott az omláshoz. Ezeket az állításokat a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

Shehbaz Sharif, Pakisztán miniszterelnöke részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek. Egyúttal utasította az illetékes szerveket, hogy minden szükséges egészségügyi ellátást biztosítsanak számukra – számolt be róla a BBC.

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