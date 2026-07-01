Tizennégy gyermek meghalt egy pakisztáni tetőomlásban

Legalább tizennégy gyermek meghalt, további öt ember pedig megsérült, amikor beomlott egy magánoktatási központ teteje a pakisztáni Lahore városához tartozó Kahna városrészben. A tetőomlás okait a hatóságok vizsgálják.

A tetőomlás áldozatainak holttesteit szállítják a Pakisztánban történt tragédia után

Fotó: ARIF ALI / AFP

A baleset helyi idő szerint 16:45 körül történt. A Rescue 1122 mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mentési munkálatokat egy órán belül befejezték.

Mit lehet tudni a tetőomlás okáról?

A hatóságok hivatalosan még nem közölték a tragédia okát, ugyanakkor vizsgálatot indítottak, és az előzetes eljárás során két embert őrizetbe vettek.

Egy hozzátartozó szerint az épület teteje rossz állapotban volt, és a baleset idején javítási munkálatok folytak rajta. Elmondása szerint a tetőn elhelyezett építőanyagok többletterhelése is hozzájárulhatott az omláshoz. Ezeket az állításokat a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

Shehbaz Sharif, Pakisztán miniszterelnöke részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek. Egyúttal utasította az illetékes szerveket, hogy minden szükséges egészségügyi ellátást biztosítsanak számukra – számolt be róla a BBC.