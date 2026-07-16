Túl korán ünnepelt: Anglia vb-címét tetováltatta magára a brit drukker, Messiék gyorsan kijózanították - videó

Nem sokáig örülhetett merész tetoválásának egy angol futballszurkoló: miután Argentína 2–1-re legyőzte Angliát a világbajnokság szerdai elődöntőjében, máris időpontot kért, hogy kijavíttassa a túl korán elkészített mintát.
A tetoválószalon is meglepődött az ötletén
A 36 éves, wigani Sean Carringtont annyira elragadta a hév a válogatott menetelésétől, hogy még az elődöntő előtt a jobb vádlijára varratta a világbajnoki trófeát, alá pedig a feliratot: „England World Cup Winner 2026” (Anglia, a 2026-os világbajnokság győztese).
Impulzív ember vagyok. Minél tovább gondolkodom valamin, annál inkább lebeszélem magam róla
– indokolta a hirtelen jött ötletét.
Nem tört össze a tetoválás miatt
Sean Carrington biztosra vette, hogy Anglia 3–0-ra legyőzi Argentínát, majd a döntőben 2–1-re felülmúlja Spanyolországot is. Csakhogy az élet gyorsan közbeszólt: az argentinok 2–1-es győzelemmel búcsúztatták az angolokat, így a tetoválás terve gyakorlatilag egyetlen este alatt ment a kukába.
A csalódott drukker azonban hamar túllendült a lábán díszelgő „apró” bakin.
Nem dőlt össze a világ, ez csak egy tetoválás
– mondta a BBC-nek.
Közösségi oldalakon sem kímélték a vakmerő szurkolót
A férfi elárulta, hogy rögtön felhívta a tetoválószalont, ahol készséggel vállalták a javítást. A Holy Trinity Tattoo Studio vezetője, Jamie Taylor szerint Sean végig tudta, hogy kockázatos döntést hoz.
Nagyszerű srác, aznap ő volt a stúdió lelke. Eleinte próbáltam lebeszélni, de hajthatatlan volt. Neki ez az egész csak egy jó poén volt.
A móka azért nem volt olcsó: az angol Metro szerint
550 fontot, vagyis közel 260 ezer forintot fizetett a tetoválásért.
A tetoválásról készült videó gyorsan elterjedt a közösségi médiában, ahol záporoztak a kommentek. Volt, aki minden idők legrosszabb tetoválásának nevezte, mások viszont inkább a szurkoló vakmerőségét méltatták.
Egy biztos: a tetoválás gyorsabban veszítette el az aktualitását, mint amennyi idő alatt begyógyult.