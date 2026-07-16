Túl korán ünnepelt: Anglia vb-címét tetováltatta magára a brit drukker, Messiék gyorsan kijózanították - videó

Nem sokáig örülhetett merész tetoválásának egy angol futballszurkoló: miután Argentína 2–1-re legyőzte Angliát a világbajnokság szerdai elődöntőjében, máris időpontot kért, hogy kijavíttassa a túl korán elkészített mintát.

A tetoválás gyorsabban veszítette el az aktualitását, mint amennyi idő alatt begyógyult.

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A tetoválószalon is meglepődött az ötletén

A 36 éves, wigani Sean Carringtont annyira elragadta a hév a válogatott menetelésétől, hogy még az elődöntő előtt a jobb vádlijára varratta a világbajnoki trófeát, alá pedig a feliratot: „England World Cup Winner 2026” (Anglia, a 2026-os világbajnokság győztese).

Impulzív ember vagyok. Minél tovább gondolkodom valamin, annál inkább lebeszélem magam róla

– indokolta a hirtelen jött ötletét.

Nem tört össze a tetoválás miatt

Sean Carrington biztosra vette, hogy Anglia 3–0-ra legyőzi Argentínát, majd a döntőben 2–1-re felülmúlja Spanyolországot is. Csakhogy az élet gyorsan közbeszólt: az argentinok 2–1-es győzelemmel búcsúztatták az angolokat, így a tetoválás terve gyakorlatilag egyetlen este alatt ment a kukába.

A csalódott drukker azonban hamar túllendült a lábán díszelgő „apró” bakin.

Nem dőlt össze a világ, ez csak egy tetoválás

– mondta a BBC-nek.

Közösségi oldalakon sem kímélték a vakmerő szurkolót

A férfi elárulta, hogy rögtön felhívta a tetoválószalont, ahol készséggel vállalták a javítást. A Holy Trinity Tattoo Studio vezetője, Jamie Taylor szerint Sean végig tudta, hogy kockázatos döntést hoz.

Nagyszerű srác, aznap ő volt a stúdió lelke. Eleinte próbáltam lebeszélni, de hajthatatlan volt. Neki ez az egész csak egy jó poén volt.

A móka azért nem volt olcsó: az angol Metro szerint

550 fontot, vagyis közel 260 ezer forintot fizetett a tetoválásért.

A tetoválásról készült videó gyorsan elterjedt a közösségi médiában, ahol záporoztak a kommentek. Volt, aki minden idők legrosszabb tetoválásának nevezte, mások viszont inkább a szurkoló vakmerőségét méltatták.

Egy biztos: a tetoválás gyorsabban veszítette el az aktualitását, mint amennyi idő alatt begyógyult.