10 hónapot ült börtönben a taxisofőr, most hatalmas kártérítést követel

Téves letartóztatás miatt Scott Troy tíz hónapot töltött börtönben, miután a rendőrség egy gyilkossági kísérlet menekülőautó-sofőrjének hitte. A glasgow-i taxisofőr egy szokásos megrendelést teljesített, és nem tudott utasai tervéről.

Téves letartóztatás miatt tíz hónapot ült börtönben a taxisofőr (illusztráció)

Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Tíz hónapot ült ártatlanul a taxisofőr, most beperli a skót rendőrséget

Tíz hónapot töltött előzetes letartóztatásban egy glasgow-i taxisofőr, miután a rendőrség tévesen azt hitte, hogy menekülőautó sofőrjeként segített egy brutális gyilkossági kísérletben. A 43 éves Scott Troy 2023 augusztusában egy szokásos fuvarra indult, amikor a diszpécser négy férfiért küldte Glasgow Pollok városrészébe.

A közel tíz éve taxizó férfi nem tudta, hogy utasai egy boltost támadnak meg macsetékkel, késekkel és egy vaktöltényes fegyverutánzattal. Az áldozat olyan súlyosan megsérült, hogy a lábát térd felett amputálni kellett.

Troy-t tizenkét nappal később őrizetbe vették, és azzal gyanúsították, hogy részt vett a támadásban. Mindez annak ellenére történt, hogy munkaadója igazolta: a taxisofőr egy szokásos megrendelést teljesített, és semmit sem tudott az utasok tervéről. Troy szerint rosszkor volt rossz helyen, a rendőrök azonban nem hallgatták meg.

Az ügyészség végül elfogadta, hogy Troy nem vett részt a bűncselekményben, így tíz hónap után szabadon engedték. A férfi most hatszámjegyű kártérítési pert indított a skót rendőrség ellen a lelki sérülések, a nyilvános meghurcolás, valamint a munkájára és magánéletére gyakorolt hosszú távú következmények miatt. Azt mondta, a börtönben töltött idő örökre megváltoztatta az életét, és súlyosan károsította korábbi szakmai hírnevét – számolt be a Sky News.

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