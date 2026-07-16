Heves esőzések okoztak árvizet Texasban, több millió embert érint a riasztás

Texas déli részén, San Antonio környékén, valamint Austin térségében gyorsan emelkedett a folyók vízszintje a nagy mennyiségű csapadék miatt. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne használják a veszélyessé vált utakat, az érintett lakónegyedekben élők pedig lehetőség szerint otthonaik magasabb szintjein keressenek biztonságot.
Szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés. A mentési munkálatokban a hatóságok mellett a texasi vadőrök is részt vettek, akik csütörtök kora reggelig körülbelül 40 embert segítettek ki az elárasztott területekről.
A szövetségi meteorológiai szolgálat a Guadalupe folyó térségére „kiterjedt és halálos árhullám” veszélyére figyelmeztetett. A folyó különösen érzékeny területnek számít, miután 2025 júliusában egy tragikus árvízben 27 gyermek és nevelő vesztette életét egy elöntött nyári táborban.
Több métert emelkedett a folyók vízszintje
Az áradás gyorsaságát jól mutatja, hogy a Guadalupe folyón elhelyezett vízmérce adatai szerint a vízszint mindössze négy óra alatt több mint 9 métert emelkedett. Uvalde megye vészhelyzetkezelési hivatala ezért arra kérte a helyieket, hogy ne hagyják el otthonaikat.
A térségben két nap alatt 250–500 milliméter csapadék hullott le, egyes helyeken pedig csütörtök hajnalban mindössze két óra alatt 200 milliméter eső érkezett heves viharok kíséretében.
A kialakult helyzet miatt Greg Abbott, Texas kormányzója több érintett megyét katasztrófa sújtotta területté nyilvánított, és vészhelyzetet hirdetett. A döntés lehetővé teszi, hogy további állami erőforrásokat és támogatásokat használjanak fel a mentéshez és a károk elhárításához.
Tavaly az áradások súlyos károkat okoztak Texasban, közel százan haltak meg a heves esőzések és a villámárvizek következtében.