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heves esőzések

Heves esőzések okoztak árvizet Texasban, több millió embert érint a riasztás

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Több tucat ember került veszélybe a heves esőzések miatt kialakult áradásokban az Egyesült Államokban. Texas területén folyók léptek ki a medrükből, utak kerültek víz alá, és több településen is arra figyelmeztették a lakosságot, hogy maradjanak távol az elöntött területektől.
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heves esőzésektexassan antonio

Texas déli részén, San Antonio környékén, valamint Austin térségében gyorsan emelkedett a folyók vízszintje a nagy mennyiségű csapadék miatt. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne használják a veszélyessé vált utakat, az érintett lakónegyedekben élők pedig lehetőség szerint otthonaik magasabb szintjein keressenek biztonságot.

Texas: több tucat embert mentettek ki az árvizekből a pusztító esőzések után
Texas: több tucat embert mentettek ki az árvizekből a pusztító esőzések után (A kép illusztráció)
Fotó: Chris Gallagher /  Unsplash

Szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés. A mentési munkálatokban a hatóságok mellett a texasi vadőrök is részt vettek, akik csütörtök kora reggelig körülbelül 40 embert segítettek ki az elárasztott területekről.

A szövetségi meteorológiai szolgálat a Guadalupe folyó térségére „kiterjedt és halálos árhullám” veszélyére figyelmeztetett. A folyó különösen érzékeny területnek számít, miután 2025 júliusában egy tragikus árvízben 27 gyermek és nevelő vesztette életét egy elöntött nyári táborban.

Több métert emelkedett a folyók vízszintje

Az áradás gyorsaságát jól mutatja, hogy a Guadalupe folyón elhelyezett vízmérce adatai szerint a vízszint mindössze négy óra alatt több mint 9 métert emelkedett. Uvalde megye vészhelyzetkezelési hivatala ezért arra kérte a helyieket, hogy ne hagyják el otthonaikat.

A térségben két nap alatt 250–500 milliméter csapadék hullott le, egyes helyeken pedig csütörtök hajnalban mindössze két óra alatt 200 milliméter eső érkezett heves viharok kíséretében.

A kialakult helyzet miatt Greg Abbott, Texas kormányzója több érintett megyét katasztrófa sújtotta területté nyilvánított, és vészhelyzetet hirdetett. A döntés lehetővé teszi, hogy további állami erőforrásokat és támogatásokat használjanak fel a mentéshez és a károk elhárításához.

Tavaly az áradások súlyos károkat okoztak Texasban, közel százan haltak meg a heves esőzések és a villámárvizek következtében.

 

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