Heves esőzések okoztak árvizet Texasban, több millió embert érint a riasztás

Texas déli részén, San Antonio környékén, valamint Austin térségében gyorsan emelkedett a folyók vízszintje a nagy mennyiségű csapadék miatt. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne használják a veszélyessé vált utakat, az érintett lakónegyedekben élők pedig lehetőség szerint otthonaik magasabb szintjein keressenek biztonságot.

Texas: több tucat embert mentettek ki az árvizekből a pusztító esőzések után (A kép illusztráció)

Fotó: Chris Gallagher / Unsplash

Szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés. A mentési munkálatokban a hatóságok mellett a texasi vadőrök is részt vettek, akik csütörtök kora reggelig körülbelül 40 embert segítettek ki az elárasztott területekről.

A szövetségi meteorológiai szolgálat a Guadalupe folyó térségére „kiterjedt és halálos árhullám” veszélyére figyelmeztetett. A folyó különösen érzékeny területnek számít, miután 2025 júliusában egy tragikus árvízben 27 gyermek és nevelő vesztette életét egy elöntött nyári táborban.

A "large and deadly flood wave" is threatening Texas Hill Country, the same area of last year's deadly Camp Mystic flooding. https://t.co/nByMYA1QvK pic.twitter.com/T4NexNlb0C — CNN (@CNN) July 16, 2026

Több métert emelkedett a folyók vízszintje

Az áradás gyorsaságát jól mutatja, hogy a Guadalupe folyón elhelyezett vízmérce adatai szerint a vízszint mindössze négy óra alatt több mint 9 métert emelkedett. Uvalde megye vészhelyzetkezelési hivatala ezért arra kérte a helyieket, hogy ne hagyják el otthonaikat.

A térségben két nap alatt 250–500 milliméter csapadék hullott le, egyes helyeken pedig csütörtök hajnalban mindössze két óra alatt 200 milliméter eső érkezett heves viharok kíséretében.

A kialakult helyzet miatt Greg Abbott, Texas kormányzója több érintett megyét katasztrófa sújtotta területté nyilvánított, és vészhelyzetet hirdetett. A döntés lehetővé teszi, hogy további állami erőforrásokat és támogatásokat használjanak fel a mentéshez és a károk elhárításához.

Tavaly az áradások súlyos károkat okoztak Texasban, közel százan haltak meg a heves esőzések és a villámárvizek következtében.