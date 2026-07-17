Két ember életét követelte a texasi árvíz - rekordmennyiségű esőre készül az állam

Két ember halálát okozta a texasi árvíz, miután elsodoródtak járműveikben. Greg Abbott, Texas kormányzója szerint az állam rekorddöntő esőzésekre készül a következő 24 órában.

Két halálos áldozatot követelt a texasi árvíz. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Két halálos áldozatot követelt a texasi árvíz

Mint arról korábban beszámoltunk Texas déli részén, San Antonio környékén, valamint Austin térségében gyorsan emelkedett a folyók vízszintje a nagy mennyiségű csapadék miatt. Már szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés.

A helyzet csütörtökre tovább romlott, a Guadalupe folyó vízszintje mindössze négy óra alatt több mint 9 métert emelkedett.

A katasztrófavédelmi szolgálatok 230 mentést végeztek, köztük egy férfit és kutyáját, akiket helikopterrel és egy mentőúszóval húztak ki a teherautójából. Texas 2350 mentőegységet és 1400 eszközt vetett be, köztük Black Hawk helikoptereket és gyorsvízi mentőcsónakokat, hogy elkerüljék az egy évvel ezelőtti emberáldozatokat, amikor az árvíz elsöpört ugyanazt a texasi dombvidéki régiót, legalább 135 ember halálát okozva, köztük 27 táborozó gyermekét.

Rekordmennyiségű esőzéssel nézünk szembe, ami nagyon veszélyes áradásokhoz vezet. Mindent meg akarunk tenni az áldozatok elkerülése érdekében

- mondta Abbott, aki a legutóbbi áldozatokat egy lakóautójával elsodort férfiként, valamint egy nőként azonosította, akinek a járművét elöntötte az árvíz.

A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint az elmúlt két napban 25-50 cm eső esett a Hill Country egyes részein. Abbott azt tanácsolta a helyieknek, hogy kerüljék az utakat és az alacsonyabb fekvésű területeket, amíg a vihar nem hagy alább. Az államban mintegy 125 útszakaszt érintett a katasztrófa, ezek közül 87-et lezártak, köztük egy hidat, amelybe egy uszály ütközött - írta az AP News.