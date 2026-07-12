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The Rolling Stones

Egy korszak kezdete: 64 éve állt először színpadra a The Rolling Stones

31 perce
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1962. július 12-én egy londoni klubban lépett színpadra először a The Rolling Stones, amely később minden idők egyik legsikeresebb rockzenekarává vált. The Rolling Stones pályafutása egy beugró fellépéssel indult, amelyről akkor még senki sem sejtette, hogy történelmet ír.
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The Rolling Stoneszenekarévforduló

A The Rolling Stones története 1962-ben kezdődött Londonban, amikor Mick Jagger, Keith Richards és Brian Jones közös bluesrajongása zenekarrá formálódott. A nevüket Muddy Waters egyik dala, a Rollin' Stone ihlette.

ARCHIVE PHOTO: 60 years ago, on July 12, 1962, the ROLLING STONES performed under their band name for the first time, Mick JAGGER, singer of the "Rolling Stones" (left), here at the concert on July 4, 1999 in Cologne. Left bassist Ron WOOD. (Photo by Malte Ossowski/SVEN SIMON / Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP)
1962. július 12-én egy londoni klubban lépett színpadra először a The Rolling Stones
Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / Sven Simon

Az első koncertet 1962. július 12-én adták a legendás Marquee Clubban.

A zenekar az utolsó pillanatban ugrott be Alexis Korner együttese helyett, és ekkor még The Rollin' Stones néven hirdették meg őket. A fellépésen Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Dick Taylor és Tony Chapman állt színpadra – írja a The History of Rock and Roll.

ARCHIVE PHOTO: 60 years ago, on July 12, 1962, the ROLLING STONES performed under their band name for the first time, Mick JAGGER, singer of the "Rolling Stones" (left), here at the concert on July 4, 1999 in Cologne. In the withte bassist Ron WOOD, right guitarist Keith RICHARDS. (Photo by Malte Ossowski/SVEN SIMON / Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / Sven Simon

The Rolling Stones – a kezdetek

A kezdeti időszakban főként amerikai blues- és rhythm and blues-dalokat dolgoztak fel. Olyan előadók zenéje inspirálta őket, mint Muddy Waters, Chuck Berry és Bo Diddley, akik később is meghatározták a hangzásukat - írja az Oxford University Press.

Néhány hónappal később csatlakozott a zenekarhoz Bill Wyman basszusgitáros és Charlie Watts dobos, akikkel kialakult a klasszikus felállás. A Rolling Stones rövid idő alatt London egyik legnépszerűbb klubzenekarává vált.

ARCHIVE PHOTO: 60 years ago, on July 12, 1962, the ROLLING STONES performed under their band name for the first time, Mick JAGGER, singer of the "Rolling Stones", here at the concert on July 4, 1999 in Cologne, refreshes the fans. (Photo by Malte Ossowski/SVEN SIMON / Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / Sven Simon

A fordulópontot Andrew Loog Oldham menedzser érkezése jelentette. Ő tudatosan a Beatles ellenpólusaként építette fel a zenekart: a jól fésült imázs helyett hosszú hajat, vagány megjelenést és lázadó stílust adott nekik.

A Mick Jagger és Keith Richards alkotta szerzőpáros hamar saját dalokkal állt elő, amelyek világsikert hoztak az együttesnek. Olyan slágerek születtek, mint a (I Can't Get No) Satisfaction, a Paint It, Black, a Jumpin' Jack Flash vagy a Sympathy for the Devil.

Charlie Watts (L), Keith Richards (2L), Ronnie Wood (2R) and Mick Jagger (R) arrive at Somerset House in central London ahead of a party to celebrate the launch of a book "Rolling Stones 50" and a photographic exhibition. The Rolling Stones launch a photographic exhibition Thursday marking 50 years since their first gig, as guitarist Keith Richards said the veteran British rock band has been rehearsing again. Mick Jagger, Keith Richards and Brian Jones played the Marquee Club in London on July 12, 1962, the first time they performed under the band name which would change the landscape of pop music forever. AFP PHOTO/LEON NEAL (Photo by LEON NEAL / AFP)
Charlie Watts, Keith Richards, Ronnie Wood és Mick Jagger
Fotó: LEON NEAL / AFP

1969-ben Brian Jones távozott a zenekarból, majd nem sokkal később meghalt. Helyére Mick Taylor érkezett, akit 1975-ben Ronnie Wood váltott.

Keith Richards és Ronnie Wood azóta is a zenekar gitárosai.

A Rolling Stones az elmúlt több mint hat évtizedben a rockzene egyik legmeghatározóbb együttesévé vált. Világszerte több százmillió lemezt adtak el, koncertturnéik pedig a mai napig hatalmas érdeklődést váltanak ki.

 

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