Egy korszak kezdete: 64 éve állt először színpadra a The Rolling Stones

A The Rolling Stones története 1962-ben kezdődött Londonban, amikor Mick Jagger, Keith Richards és Brian Jones közös bluesrajongása zenekarrá formálódott. A nevüket Muddy Waters egyik dala, a Rollin' Stone ihlette.

1962. július 12-én egy londoni klubban lépett színpadra először a The Rolling Stones

Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / Sven Simon

Az első koncertet 1962. július 12-én adták a legendás Marquee Clubban.

A zenekar az utolsó pillanatban ugrott be Alexis Korner együttese helyett, és ekkor még The Rollin' Stones néven hirdették meg őket. A fellépésen Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Dick Taylor és Tony Chapman állt színpadra – írja a The History of Rock and Roll.

Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / Sven Simon

The Rolling Stones – a kezdetek

A kezdeti időszakban főként amerikai blues- és rhythm and blues-dalokat dolgoztak fel. Olyan előadók zenéje inspirálta őket, mint Muddy Waters, Chuck Berry és Bo Diddley, akik később is meghatározták a hangzásukat - írja az Oxford University Press.

Néhány hónappal később csatlakozott a zenekarhoz Bill Wyman basszusgitáros és Charlie Watts dobos, akikkel kialakult a klasszikus felállás. A Rolling Stones rövid idő alatt London egyik legnépszerűbb klubzenekarává vált.

Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / Sven Simon

A fordulópontot Andrew Loog Oldham menedzser érkezése jelentette. Ő tudatosan a Beatles ellenpólusaként építette fel a zenekart: a jól fésült imázs helyett hosszú hajat, vagány megjelenést és lázadó stílust adott nekik.

A Mick Jagger és Keith Richards alkotta szerzőpáros hamar saját dalokkal állt elő, amelyek világsikert hoztak az együttesnek. Olyan slágerek születtek, mint a (I Can't Get No) Satisfaction, a Paint It, Black, a Jumpin' Jack Flash vagy a Sympathy for the Devil.

Charlie Watts, Keith Richards, Ronnie Wood és Mick Jagger

Fotó: LEON NEAL / AFP

1969-ben Brian Jones távozott a zenekarból, majd nem sokkal később meghalt. Helyére Mick Taylor érkezett, akit 1975-ben Ronnie Wood váltott.

Keith Richards és Ronnie Wood azóta is a zenekar gitárosai.

A Rolling Stones az elmúlt több mint hat évtizedben a rockzene egyik legmeghatározóbb együttesévé vált. Világszerte több százmillió lemezt adtak el, koncertturnéik pedig a mai napig hatalmas érdeklődést váltanak ki.