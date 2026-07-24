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európai bizottság

EU-s szabályt szegett meg a TikTok - hatalmas bírságot kaphat az Európai Bizottságtól

1 órája
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Újabb techóriásra csapott le az Európai Bizottság. A TikTok nem tett eleget az EU digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályának, és akár egy hatalmas bírságot is kaphat.
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európai bizottságeurópai uniótiktok

Az Európai Bizottság pénteken bejelentette, hogy megállapította, a TikTok nem védte megfelelően a gyermekek adatvédelmi jogait platformján azáltal, hogy lehetővé tette a felnőttek számára a kiskorúak fiókjainak megtekintését.

Hatalmas bírságot kaphat a TikTok
Hatalmas bírságot kaphat a TikTok. (Képünk illusztráció) Fotó: Solen Feyissa / Unsplash

Hatalmas bírságot kaphat a TikTok

Thomas Regnier, a bizottság szóvivője kiemelte, hogy mindez kiberzaklatásnak, kéretlen kapcsolatfelvételnek és ragadozó viselkedésnek tette ki a gyermekeket.

A gyermekek tartalmai soha nem lehetnek láthatóak idegenek számára

- húzta alá a szóvivő.

Ha a TikTok nem teszi meg az Európai Unió mérföldkőnek számító digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályban (DSA) előírt lépéseket, akkor a platformon nagy veszélynek lesznek kitéve a kiskorúak. Regnier hozzátette, hogy a 13 és 15 év közötti gyermekek könnyen megváltoztathatják fiókjaikat privátról nyilvánosra, a 16 és 17 év közötti kiskorúak privát fiókjait pedig bárki láthatja az interneten.

A kiskorúakra vonatkozó alapértelmezett beállítások alkalmazása a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) értelmében nem szépségverseny. Hatékonynak kell lennie.

A vizsgálat eredményei azután kerültek nyilvánosságra, hogy Brüsszel több nagy céget, köztük a Metát és az Apple-t is górcső alá vett.

A kínai közösségi média cég, amelynek anyavállalata a ByteDance, egy nyilatkozatban közölte, hogy felülvizsgálja megállapításokat, és továbbra is konstruktívan együttműködik a bizottsággal. Amennyiben az Európai Bizottság nem elégedett a cég válaszával, úgynevezett megfelelési hiányt megállapító határozatot hozhat, és a vállalat teljes éves bevételének legfeljebb 6%-áig terjedő bírságot szabhat ki - írta az AP News.

 

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