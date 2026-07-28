"13 évesen szültem: azt mondták, tönkretettem az életemet"

Tini mamik: így hívják azokat az igen fiatal nőket, akik 13-14-15 évesen teherbe esnek, és úgy döntenek, megtartják a babát, vállalják az anyaságot. Sokak szerint ezek az édesanyák egész biztosan nem tudnak semmit a gyereknevelésről. Maguk és kisbabájuk életét is elrontják, hiszen még ők is gyerekek. Vannak azonban olyan kamasz szülők, akik állítják: a korbeli közelség segített nekik.

Michele 13 évesen lett tini mami

Fotó: Truly

Michele is ilyen tini mamiként szülte első gyerekét: mindössze 13 éves, azaz általános iskolás volt, amikor első kislánya, Alecia megszületett. Alecia ma már felnőtt, 24 éves nő. Mellé később további három testvér érkezett: Arianna ma 18, Addyson 16, Aaliyah pedig 11 éves. Michele elárulta: terhes tiniként rengetegen elítélték.

Azt mondták, nem viszem semmire, hogy tönkretettem az életem. Nem segítettek semmiben, de én igyekeztem jobb ember lenni, és bebizonyítani mindenkinek, hogy tévedett

– jelentette ki a négygyermekes édesanya, aki manapság igyekszik sminkeléssel indítani a napját. Mint magyarázza: azzal, ha jól, összeszedetten néz ki, úgy érzi, valóban az is, és jobban képes gondoskodni másokról.

Folytatta az iskoláit a tini mami

Michele a Truly kamerái előtt felfedte: noha kamaszkorában gyereke született, mindent megtett, hogy tudja folytatni a tanulmányait. Nem hagyta ott az iskolát, sőt, színötös tanuló volt, és időben tette le a vizsgáit is. Elárulta: gyakorlatilag együtt nőtt fel a gyerekeivel. Ahogy tanult valamit az életről, azt azonnal adta is tovább valamilyen formában.

"Ahogy megtanultam, hogy éljem az életemet, őket is tanítottam, hogy legyenek kis, független emberek" – magyarázta, hozzátéve: arra azonban a legvadabb álmaiban sem gondolt, hogy 31 évesen már nagymama lesz. Pedig épp így történt. De vajon hogy fogadja egy korábbi tini mami, ha a lánya 17 évesen terhes lesz? Nos, nem túl jól.

"Amikor Alecia 17 évesen közölte, hogy terhes, összetört a szívem. Tudom, milyen szuperfiatal anyának lenni, és ez nem olyan dolog, amit valaha is szerettem volna, hogy a lányaim átéljenek. De egy szuper fiatal anyaként természetesen egyetlen dolgot tehettem: támogattam" – vallotta be Michele, akinek azóta már (nagylányának köszönhetően) megszületett a második unokája is.