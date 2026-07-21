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hajó

Különös részleteket árult el a Titanicon zajló életről egy utolsó levél

47 perce
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Békés és vidám hétköznapokról árulkodik egy nem sokkal a tragédia előtt írt levél. A Titanic utasa, Henry Price Hodges az éneklő, kártyázó és olvasó utasokról, valamint a hajón uralkodó jó hangulatról számolt be. A férfi életét vesztette a hajókatasztrófában, levelét pedig most akár 35 ezer fontért is elárverezhetik.
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hajólevéltragédiaTitanic

A Titanic utasa Bostonba tartott, amikor levelet küldött barátjának a hajó fedélzetéről. Henry Price Hodges beszámolója ritka képet ad arról, milyen volt az élet a Titanicon közvetlenül a tragédia előtt.

A Titanic utasa különös részleteket írt le a hajókatasztrófa előtt egy levélben, Photograph of the RMS Titanic on her maiden voyage, before the passenger liner sank in the North Atlantic Ocean. Dated 20th Century (Photo by Ann Ronan Picture Library / Photo12 via AFP)
A Titanic utasa különös részleteket írt le a hajókatasztrófa előtt egy levélben (A képen a legendás hajó)  Fotó: Ann Ronan Picture Library

Utolsó levél a Titanicról: békés hétköznapokról írt a katasztrófa előtt egy utas

Henry Price Hodges, a Titanic egyik másodosztályú utasa 1912. április 10-én, néhány nappal a hajó elsüllyedése előtt levelet írt barátjának, Hector Youngnak. A Queenstownban feladott levélben megköszönte a jókívánságokat, és arra kérte ismerősét, hogy tolmácsolja háláját a southamptoni Newtown Konzervatív Egyesület tagjainak is.

Hodges arról számolt be, hogy az időjárás kellemes, a hajó mozgását pedig alig lehet érezni. Leírta, hogy a felső fedélzeten mintegy kétszáz fiatal férfi menetelt és énekelt, miközben más utasok a szalonokban dominóztak, kártyáztak, olvastak vagy levelet írtak.

 Úgy fogalmazott, minden egészen más volt, mint amit egy tengeri úttól várt. A levél végén azt írta, korán lefekszik, mert olyan fáradt, mint egy döglött kutya.

A férfi Southamptonban szállt fel a Titanicra, jegyéért 13 fontot fizetett, és Bostonba tartott rokonlátogatásra. Négy nappal később, 1912. április 15-én életét vesztette a mintegy 1500 halálos áldozatot követelő hajókatasztrófában. Holttestét később megtalálták, majd Halifaxban temették el. A ritka levelet most akár 35 ezer fontért árverezhetik el. Az aukciósház szerint a dokumentum ritka pillanatképet ad a fedélzeti életről közvetlenül a tragédia előtt – olvasható a The Independent cikkében.

Mi okozta a Titanic tragédiáját?

Egyetlen éjszaka alatt vált a történelem egyik legismertebb tragédiájává a luxushajó katasztrófája. A Titanic 1912. április 15-én hajnalban süllyedt el az Atlanti-óceánon, és ezzel örökre megváltoztatta a hajózás biztonsági szabályait.

A katasztrófát több tényező együttesen idézte elő:

  • túl nagy sebességgel haladt jégmezőn;
  • figyelmen kívül hagyott jégjelentések;
  • elégtelen számú mentőcsónak;
  • a hajótest sérülékenysége az ütközésnél.

Ezek együtt vezettek oda, hogy a Titanic sorsa gyakorlatilag már az ütközés pillanatában eldőlt.

A Titanic hátborzongató titka: hová tűntek a holttestek a roncsból?

A Titanic 1985-ös felfedezése óta számos expedíció kutatta a tengerfenéken nyugvó hajót. A szakemberek gyakran láttak egymás mellé rendeződött cipőket, de emberi csontok sosem kerültek elő. Az áldozatok többségének halálát a fagyos vízben fellépő kihűlés okozta. Sokan viseltek mentőmellényt, ami a haláluk után is a víz felszínén tartotta őket. Az óceáni viharok és az áramlatok végül messzire sodorták a holttesteket a baleset helyszínétől.

 

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