Különös részleteket árult el a Titanicon zajló életről egy utolsó levél

A Titanic utasa Bostonba tartott, amikor levelet küldött barátjának a hajó fedélzetéről. Henry Price Hodges beszámolója ritka képet ad arról, milyen volt az élet a Titanicon közvetlenül a tragédia előtt.

A Titanic utasa különös részleteket írt le a hajókatasztrófa előtt egy levélben (A képen a legendás hajó) Fotó: Ann Ronan Picture Library

Utolsó levél a Titanicról: békés hétköznapokról írt a katasztrófa előtt egy utas

Henry Price Hodges, a Titanic egyik másodosztályú utasa 1912. április 10-én, néhány nappal a hajó elsüllyedése előtt levelet írt barátjának, Hector Youngnak. A Queenstownban feladott levélben megköszönte a jókívánságokat, és arra kérte ismerősét, hogy tolmácsolja háláját a southamptoni Newtown Konzervatív Egyesület tagjainak is.

Hodges arról számolt be, hogy az időjárás kellemes, a hajó mozgását pedig alig lehet érezni. Leírta, hogy a felső fedélzeten mintegy kétszáz fiatal férfi menetelt és énekelt, miközben más utasok a szalonokban dominóztak, kártyáztak, olvastak vagy levelet írtak.

Úgy fogalmazott, minden egészen más volt, mint amit egy tengeri úttól várt. A levél végén azt írta, korán lefekszik, mert olyan fáradt, mint egy döglött kutya.

A férfi Southamptonban szállt fel a Titanicra, jegyéért 13 fontot fizetett, és Bostonba tartott rokonlátogatásra. Négy nappal később, 1912. április 15-én életét vesztette a mintegy 1500 halálos áldozatot követelő hajókatasztrófában. Holttestét később megtalálták, majd Halifaxban temették el. A ritka levelet most akár 35 ezer fontért árverezhetik el. Az aukciósház szerint a dokumentum ritka pillanatképet ad a fedélzeti életről közvetlenül a tragédia előtt – olvasható a The Independent cikkében.

Mi okozta a Titanic tragédiáját?

Egyetlen éjszaka alatt vált a történelem egyik legismertebb tragédiájává a luxushajó katasztrófája. A Titanic 1912. április 15-én hajnalban süllyedt el az Atlanti-óceánon, és ezzel örökre megváltoztatta a hajózás biztonsági szabályait.

A katasztrófát több tényező együttesen idézte elő:

túl nagy sebességgel haladt jégmezőn;

figyelmen kívül hagyott jégjelentések;

elégtelen számú mentőcsónak;

a hajótest sérülékenysége az ütközésnél.

Ezek együtt vezettek oda, hogy a Titanic sorsa gyakorlatilag már az ütközés pillanatában eldőlt.