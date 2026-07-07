Több ezer embert evakuálnak az özönvízszerű esőzések miatt

Kínában újra katasztrofális időjárási körülmények vannak. A kedden reggel közzétett legfrissebb adatok tizenöt halottról, kilenc eltűntről és több száz sérültről számolnak be. Több tízezer embert evakuáltak.

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Hszi Csin-ping elnök hangsúlyozta, hogy „minden erőfeszítést meg kell tenni a sürgősségi segélyakciók megszervezése, a sérültek ellátása és az érintett lakosok áthelyezése, valamint a megelőző és segélyakciók hatékony végrehajtása érdekében” – jelentette a CCTV állami műsorszolgáltató.

Tornádók és zivatarok

A CCTV állami műsorszolgáltató jelentése szerint hétfőn Hubei tartomány (Közép-Kína) számos területét „súlyos légköri konvekciós epizód” sújtotta, amely „zivatarokat és erős szeleket” hozott. A viharok olyan városokon söpörtek végig, mint Huangshi és Huanggang. Egyes területeken tornádókról is érkeztek jelentések.

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A dél-kínai Guangxi régióban a Maysak trópusi ciklon pénteken elérte a dél-kínai Hajnan szigettartományt. Az idei év első trópusi ciklonja, amely a kínai szárazföldet sújtotta, több halálesetet okozott, és a hatóságokat legalább 62 000 ember evakuálására késztette a hétfő esti összeírás szerint.