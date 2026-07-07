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zivatar

Több ezer embert evakuálnak az özönvízszerű esőzések miatt

15 perce
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Több szélsőséges időjárási esemény is előfordult Hubei, Guangxi és Kanszu tartományokban. Csak ez a három tartomány több mint 150 millió embernek ad otthont Kínában.
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zivatarkínábantornádó

Kínában újra katasztrofális időjárási körülmények vannak. A kedden reggel közzétett legfrissebb adatok tizenöt halottról, kilenc eltűntről és több száz sérültről számolnak be. Több tízezer embert evakuáltak.

(260706) -- NANNING, July 6, 2026 (Xinhua) -- A drone photo taken on July 6, 2026 shows the flooded downstream areas of the Liulan Reservoir after it was breached due to heavy rains in Hengzhou, Nanning City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. A severe breach occurred at a reservoir in Hengzhou, Nanning City, in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region on Monday morning, prompting an immediate escalation of the emergency response, local authorities said. Given the severe flood control situation, the city raised its emergency response for flood control from Level III to Level I, effective at 11:30 a.m. on Monday. The Liulan Reservoir, a medium-sized water conservancy facility in the region, reported the dam breach on Monday morning. In response, local departments of emergency management, fire rescue and water resources have been mobilized for rescue and relief operations, and the evacuation of affected residents is underway. (Xinhua/Cao Yiming) (Photo by Cao Yiming / Xinhua via AFP)
Fotó: CAO YIMING / XINHUA

Hszi Csin-ping elnök hangsúlyozta, hogy „minden erőfeszítést meg kell tenni a sürgősségi segélyakciók megszervezése, a sérültek ellátása és az érintett lakosok áthelyezése, valamint a megelőző és segélyakciók hatékony végrehajtása érdekében” – jelentette a CCTV állami műsorszolgáltató.

Tornádók és zivatarok

A CCTV állami műsorszolgáltató jelentése szerint hétfőn Hubei tartomány (Közép-Kína) számos területét „súlyos légköri konvekciós epizód” sújtotta, amely „zivatarokat és erős szeleket” hozott. A viharok olyan városokon söpörtek végig, mint Huangshi és Huanggang. Egyes területeken tornádókról is érkeztek jelentések.

An aerial view shows flooding in Pingshan village at Xiaoyi town in Hengzhou, China's southern Guangxi region on July 6, 2026. (Photo by CNS / AFP) / China OUT
Fotó: - / CNS

A dél-kínai Guangxi régióban a Maysak trópusi ciklon pénteken elérte a dél-kínai Hajnan szigettartományt. Az idei év első trópusi ciklonja, amely a kínai szárazföldet sújtotta, több halálesetet okozott, és a hatóságokat legalább 62 000 ember evakuálására késztette a hétfő esti összeírás szerint.

 

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