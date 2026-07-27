Milliónyi tojást hívtak vissza, közel százan betegedtek meg szalmonellától

Az Egyesült Államokban már 98 ember fertőződött meg a szalmonellával fertőzött tojástól, és 26-an kórházi kezelésre szorultak egy több államot érintő járványban. Az amerikai járványügyi központ (CDC), az Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA), valamint több állam egészségügyi szervei közösen vizsgálják az eseteket.

Szalmonellával fertőzött tojások okoznak gondot az USA-ban Fotó: Shutterstock

Egyre több a fertőzött, tojások miatt tört ki a szalmonellajárvány

A szalmonellafertőzés leggyakoribb tünetei közé tartozik a hasmenés, a láz, a hasi görcsök és a kiszáradás. A betegség különösen veszélyes az ötévesnél fiatalabb gyermekekre, a 65 év felettiekre és a legyengült immunrendszerű emberekre.

Súlyos esetekben a baktérium a véráramba is bekerülhet, és életveszélyes szövődményeket idézhet elő, például szívbillentyű-fertőzést, csontfertőzést, agyhártyagyulladást vagy ízületi fertőzést. Ezek az esetek azonnali, többnyire intravénás antibiotikumos kezelést igényelnek.

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a szalmonellával szennyezett tojások külsőre teljesen normálisnak tűnhetnek, ezért a fertőzés szemmel nem ismerhető fel. A baktérium a tojótyúk szervezetében már a tojás kialakulása során bekerülhet a tojás belsejébe, így a héj lemosása sem jelent védelmet.

A hatóságok szerint a baktérium csak alapos hőkezeléssel, legalább 71 Celsius-fokos belső hőmérsékleten pusztítható el. A fogyasztókat arra kérik, hogy ha a visszahívásban szereplő tojásokat vásárolták meg, ne fogyasszák el azokat, hanem dobják ki vagy vigyék vissza a vásárlás helyére.