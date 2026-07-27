Milliónyi tojást hívtak vissza, közel százan betegedtek meg szalmonellától

Az Egyesült Államokban már 98 ember fertőződött meg a szalmonellával fertőzött tojástól, és 26-an kórházi kezelésre szorultak egy több államot érintő járványban. Az amerikai járványügyi központ (CDC), az Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA), valamint több állam egészségügyi szervei közösen vizsgálják az eseteket.
Egyre több a fertőzött, tojások miatt tört ki a szalmonellajárvány
A szalmonellafertőzés leggyakoribb tünetei közé tartozik a hasmenés, a láz, a hasi görcsök és a kiszáradás. A betegség különösen veszélyes az ötévesnél fiatalabb gyermekekre, a 65 év felettiekre és a legyengült immunrendszerű emberekre.
Súlyos esetekben a baktérium a véráramba is bekerülhet, és életveszélyes szövődményeket idézhet elő, például szívbillentyű-fertőzést, csontfertőzést, agyhártyagyulladást vagy ízületi fertőzést. Ezek az esetek azonnali, többnyire intravénás antibiotikumos kezelést igényelnek.
A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a szalmonellával szennyezett tojások külsőre teljesen normálisnak tűnhetnek, ezért a fertőzés szemmel nem ismerhető fel. A baktérium a tojótyúk szervezetében már a tojás kialakulása során bekerülhet a tojás belsejébe, így a héj lemosása sem jelent védelmet.
A hatóságok szerint a baktérium csak alapos hőkezeléssel, legalább 71 Celsius-fokos belső hőmérsékleten pusztítható el. A fogyasztókat arra kérik, hogy ha a visszahívásban szereplő tojásokat vásárolták meg, ne fogyasszák el azokat, hanem dobják ki vagy vigyék vissza a vásárlás helyére.