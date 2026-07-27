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Milliónyi tojást hívtak vissza, közel százan betegedtek meg szalmonellától

21 perce
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Egyre nagyobb méretet ölt az Egyesült Államokban a szalmonellajárvány: eddig 98 ember betegedett meg, közülük 26-an kórházba kerültek. A hatóságok a fertőzéseket több mint 1,5 millió tucat visszahívott tojáshoz kötik, ezért arra kérik a vásárlókat, hogy azonnal ellenőrizzék hűtőszekrényüket.
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tojásfertőzésbaktérium

Az Egyesült Államokban már 98 ember fertőződött meg a szalmonellával fertőzött tojástól, és 26-an kórházi kezelésre szorultak egy több államot érintő járványban. Az amerikai járványügyi központ (CDC), az Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA), valamint több állam egészségügyi szervei közösen vizsgálják az eseteket.

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Szalmonellával fertőzött tojások okoznak gondot az USA-ban Fotó: Shutterstock

Egyre több a fertőzött, tojások miatt tört ki a szalmonellajárvány

A szalmonellafertőzés leggyakoribb tünetei közé tartozik a hasmenés, a láz, a hasi görcsök és a kiszáradás. A betegség különösen veszélyes az ötévesnél fiatalabb gyermekekre, a 65 év felettiekre és a legyengült immunrendszerű emberekre.

Súlyos esetekben a baktérium a véráramba is bekerülhet, és életveszélyes szövődményeket idézhet elő, például szívbillentyű-fertőzést, csontfertőzést, agyhártyagyulladást vagy ízületi fertőzést. Ezek az esetek azonnali, többnyire intravénás antibiotikumos kezelést igényelnek.

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a szalmonellával szennyezett tojások külsőre teljesen normálisnak tűnhetnek, ezért a fertőzés szemmel nem ismerhető fel. A baktérium a tojótyúk szervezetében már a tojás kialakulása során bekerülhet a tojás belsejébe, így a héj lemosása sem jelent védelmet.

A hatóságok szerint a baktérium csak alapos hőkezeléssel, legalább 71 Celsius-fokos belső hőmérsékleten pusztítható el. A fogyasztókat arra kérik, hogy ha a visszahívásban szereplő tojásokat vásárolták meg, ne fogyasszák el azokat, hanem dobják ki vagy vigyék vissza a vásárlás helyére.

 

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