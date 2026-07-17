Tömegpánik tört ki, halálra tapostek egy embert a hindu vallási ünnepen – videó

A tömeg csütörtökön indult meg váratlanul Odisha állam Puri városában, ahol tízezrek gyűltek össze az évente megrendezett Rath Yatra szekérfesztiválra.
A több száz éves hagyományokra visszatekintő ünnepet a világ egyik legrégebbi és legnagyobb vallási körmeneteként tartják számon. A fesztivál során hindu istenségek szobrait viszik ki a Jagannath-templomból, majd díszes szekereken vonultatják végig a város utcáin.
A helyszínen váratlanul tömegnyomor alakult ki, amelynek következtében legalább egy ember meghalt, sokan pedig megsérültek.
A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, ahogy a sérülteket kórházba szállítják, miközben cipők, táskák és más személyes tárgyak hevernek szétszórva a helyszínen.
Odisha állam rendőrsége közölte, hogy a mentőegységek 33 embernek nyújtottak elsősegélyt és oxigénellátást, mielőtt a közeli kórházakba szállították volna őket – írja az ABC News.
Nem ez az első tragédia a fesztivál történetében. Tavaly ugyanennek a rendezvénynek a során három ember halt meg, és több mint egy tucatnyian kerültek kórházba egy hasonló tömegpánik miatt.
Indiában a vallási ünnepségeken előforduló tömegtragédiák viszonylag gyakoriak, mivel sok esetben akár több millió ember gyűlik össze szűk területeken, ahol a biztonsági és tömegirányítási intézkedések nem mindig elegendőek.
- Tavaly januárban a Maha Kumbh vallási fesztiválon legalább 30 ember vesztette életét, amikor tízezrek egyszerre indultak a szent folyó felé.
- Korábban, 2013-ban Madhja Prades államban egy hindu ünnepségen kitört pánikban legalább 115 ember halt meg, miután a zarándokok attól tartottak, hogy egy híd összeomlik.
Halloweeni tömegszerencsétlenség Szöulban
2022. október 29-én éjjel sokan haltak meg, és rengetegen megsérültek, amikor az emberek a koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldását követő első nyilvános halloweeni estén elözönlötték Szöul Ithevon kerületének szűk sikátorait. A tömegben pánik alakult ki, agyontaposták egymást az emberek.