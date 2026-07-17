Tömegpánik tört ki, halálra tapostek egy embert a hindu vallási ünnepen – videó

A tömeg csütörtökön indult meg váratlanul Odisha állam Puri városában, ahol tízezrek gyűltek össze az évente megrendezett Rath Yatra szekérfesztiválra.

Itt még vidáman ünnepelt a tömeg

Fotó: VISHAL BHATNAGAR / NurPhoto

A több száz éves hagyományokra visszatekintő ünnepet a világ egyik legrégebbi és legnagyobb vallási körmeneteként tartják számon. A fesztivál során hindu istenségek szobrait viszik ki a Jagannath-templomból, majd díszes szekereken vonultatják végig a város utcáin.

One person died & many others fell ill in a #stampede-like situation due to heavy rush during the #RathYatra celebrations in Odisha's #Puri. Meanwhile, cops have rescued at least 100 people who were being suffocated by the crowd.



As lakhs of devotees joined the annual Rath… pic.twitter.com/QLOFfnBlrI — Salar News (@EnglishSalar) July 16, 2026

A helyszínen váratlanul tömegnyomor alakult ki, amelynek következtében legalább egy ember meghalt, sokan pedig megsérültek.

A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, ahogy a sérülteket kórházba szállítják, miközben cipők, táskák és más személyes tárgyak hevernek szétszórva a helyszínen.

Odisha állam rendőrsége közölte, hogy a mentőegységek 33 embernek nyújtottak elsősegélyt és oxigénellátást, mielőtt a közeli kórházakba szállították volna őket – írja az ABC News.

Nem ez az első tragédia a fesztivál történetében. Tavaly ugyanennek a rendezvénynek a során három ember halt meg, és több mint egy tucatnyian kerültek kórházba egy hasonló tömegpánik miatt.

Indiában a vallási ünnepségeken előforduló tömegtragédiák viszonylag gyakoriak, mivel sok esetben akár több millió ember gyűlik össze szűk területeken, ahol a biztonsági és tömegirányítási intézkedések nem mindig elegendőek.

Tavaly januárban a Maha Kumbh vallási fesztiválon legalább 30 ember vesztette életét, amikor tízezrek egyszerre indultak a szent folyó felé.

Korábban, 2013-ban Madhja Prades államban egy hindu ünnepségen kitört pánikban legalább 115 ember halt meg, miután a zarándokok attól tartottak, hogy egy híd összeomlik.

Halloweeni tömegszerencsétlenség Szöulban

2022. október 29-én éjjel sokan haltak meg, és rengetegen megsérültek, amikor az emberek a koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldását követő első nyilvános halloweeni estén elözönlötték Szöul Ithevon kerületének szűk sikátorait. A tömegben pánik alakult ki, agyontaposták egymást az emberek.