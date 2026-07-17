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India

Tömegpánik tört ki, halálra tapostek egy embert a hindu vallási ünnepen – videó

38 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Legalább egy ember meghalt, többen pedig kórházba kerültek, miután hatalmas tülekedés alakult ki egy népszerű hindu vallási ünnepen Indiában. A tömeg hirtelen megindult a Rath Yatra fesztiválon, a mentők 33 sérültet láttak el a helyszínen.
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Indiatömegfesztivál

A tömeg csütörtökön indult meg váratlanul Odisha állam Puri városában, ahol tízezrek gyűltek össze az évente megrendezett Rath Yatra szekérfesztiválra.

Devotees take part in the annual Lord Jagannath Rath Yatra, a religious procession, in the walled city of Jaipur, Rajasthan, India, on Thursday, July 2026. (Photo by Vishal Bhatnagar/NurPhoto) (Photo by Vishal Bhatnagar / NurPhoto via AFP), tömeg
Itt még vidáman ünnepelt a tömeg
Fotó: VISHAL BHATNAGAR / NurPhoto

A több száz éves hagyományokra visszatekintő ünnepet a világ egyik legrégebbi és legnagyobb vallási körmeneteként tartják számon. A fesztivál során hindu istenségek szobrait viszik ki a Jagannath-templomból, majd díszes szekereken vonultatják végig a város utcáin.

A helyszínen váratlanul tömegnyomor alakult ki, amelynek következtében legalább egy ember meghalt, sokan pedig megsérültek.

A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, ahogy a sérülteket kórházba szállítják, miközben cipők, táskák és más személyes tárgyak hevernek szétszórva a helyszínen.

Odisha állam rendőrsége közölte, hogy a mentőegységek 33 embernek nyújtottak elsősegélyt és oxigénellátást, mielőtt a közeli kórházakba szállították volna őket – írja az ABC News.

Nem ez az első tragédia a fesztivál történetében. Tavaly ugyanennek a rendezvénynek a során három ember halt meg, és több mint egy tucatnyian kerültek kórházba egy hasonló tömegpánik miatt.

Indiában a vallási ünnepségeken előforduló tömegtragédiák viszonylag gyakoriak, mivel sok esetben akár több millió ember gyűlik össze szűk területeken, ahol a biztonsági és tömegirányítási intézkedések nem mindig elegendőek.

  • Tavaly januárban a Maha Kumbh vallási fesztiválon legalább 30 ember vesztette életét, amikor tízezrek egyszerre indultak a szent folyó felé.
  • Korábban, 2013-ban Madhja Prades államban egy hindu ünnepségen kitört pánikban legalább 115 ember halt meg, miután a zarándokok attól tartottak, hogy egy híd összeomlik.

Halloweeni tömegszerencsétlenség Szöulban

2022. október 29-én éjjel sokan haltak meg, és rengetegen megsérültek, amikor az emberek a koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldását követő első nyilvános halloweeni estén elözönlötték Szöul Ithevon kerületének szűk sikátorait. A tömegben pánik alakult ki, agyontaposták egymást az emberek.

 

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