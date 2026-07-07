Hiába az óriási bírság, naponta 700 kilogramm hulladékot gyűjtenek össze egy népszerű tónál

A tömegturizmus komoly problémákat okoz a belgiumi Lommel egyik népszerű fürdőtavánál. A nyári időszakban ezrek érkeznek a természetvédelmi területre, elsősorban Brüsszelből, Liège-ből és más nagyvárosokból, hogy a melegben a tónál pihenjenek.
A hely elsősorban a közösségi médiában terjedő bejegyzések révén vált népszerűvé, noha a városvezetés saját közlése szerint nem reklámozza a fürdőhelyet.
Milyen problémákat okoz a tömegturizmus?
A látogatók nagy száma miatt egyre több a szabálytalanság a környéken. A Focus tájékoztatása szerint sokan lakóutcákban, az erdő szélén vagy a bekötőutak mentén parkolnak, emellett többen a fürdési tilalmat is figyelmen kívül hagyják.
Az erdős területeken illegális grillezések is előfordulnak, amelyek miatt a tűzoltóknak időről időre be kell avatkozniuk. A tó környékén jelentős mennyiségű hulladék is felhalmozódik.
Naponta akár 700 kilogramm hulladékot is összegyűjtenek
Bob Nijs, Lommel polgármestere a belga sajtónak elmondta, hogy a városnak naponta akár 700 kilogramm hulladékot kell elszállítania, miközben a hatóságok napi több mint 100 bírságot szabnak ki a szabályszegőknek.
A település a takarítási munkákra naponta öt-tíz embert foglalkoztat.
A helyi rendőrség digitális kijelzőkön figyelmezteti a látogatókat az ellenőrzésekre, a természetvédelmi területen pedig több helyen táblák hívják fel a figyelmet arra, hogy a szabályszegők akár 350 eurós bírságra is számíthatnak.
A város emellett szemléletformáló kampány indítását is tervezi, amelynek célja, hogy a látogatók jobban megismerjék a természetvédelmi terület szabályait és jelentőségét.