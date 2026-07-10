Több mint 30 rendőrt riasztottak – videón a németországi tömegverekedés

Egy 28 éves férfi súlyosan megsérült egy tömegverekedésben a németországi Saar-vidéken található Völklingenben szerda kora este – számolt be róla a Focus.

A tömegverekedés helyszínére több mint harminc rendőrt és kutyás egységet is riasztottak (képünk illusztráció)

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A rendelkezésre álló információk szerint a férfit egy vendéglátóhely előtt több férfi megtámadta. Az incidens után az utcán rövid idő alatt mintegy 80–100 ember gyűlt össze, közülük egyszerre akár húszan is részt vettek a verekedésben.

A történtek miatt több segélyhívás érkezett a hatóságokhoz. A helyszínre több mint harminc rendőrt, valamint a kutyás szolgálat egységeit is kivezényelték. A rendőröknek sikerült szétválasztaniuk a verekedőket és helyreállítaniuk a rendet.

Mi vezetett a tömegverekedéshez?

A súlyosan megsérült 28 éves férfit kórházba szállították. A rendőrség tájékoztatása szerint a tömegverekedés hátterében feltehetően két család közötti konfliktus áll. Az ügy körülményeit tovább vizsgálják.