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Németország

Több mint 30 rendőrt riasztottak – videón a németországi tömegverekedés

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Két család közötti konfliktus miatt súlyos utcai összecsapás alakult ki a németországi Völklingenben. A tömegverekedés során egy férfi súlyosan megsérült, a helyszínre jelentős rendőri erőt vezényeltek.
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NémetországTömegverekedéssérültcsaládi vita

Egy 28 éves férfi súlyosan megsérült egy tömegverekedésben a németországi Saar-vidéken található Völklingenben szerda kora este – számolt be róla a Focus.

A tömegverekedés helyszínére több mint harminc rendőrt és kutyás egységet is riasztottak Fotó: Unsplash
A tömegverekedés helyszínére több mint harminc rendőrt és kutyás egységet is riasztottak (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A rendelkezésre álló információk szerint a férfit egy vendéglátóhely előtt több férfi megtámadta. Az incidens után az utcán rövid idő alatt mintegy 80–100 ember gyűlt össze, közülük egyszerre akár húszan is részt vettek a verekedésben.

A történtek miatt több segélyhívás érkezett a hatóságokhoz. A helyszínre több mint harminc rendőrt, valamint a kutyás szolgálat egységeit is kivezényelték. A rendőröknek sikerült szétválasztaniuk a verekedőket és helyreállítaniuk a rendet.

Mi vezetett a tömegverekedéshez?

A súlyosan megsérült 28 éves férfit kórházba szállították. A rendőrség tájékoztatása szerint a tömegverekedés hátterében feltehetően két család közötti konfliktus áll. Az ügy körülményeit tovább vizsgálják.

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