Gyászolnak a rajongók: meghalt a legendás gitáros

A zenész családja közleményben búcsúzott tőle, amelyben kiemelték, hogy Thorpe édesapa, férj, barát és sok fiatal zenész mentora is volt. Mint fogalmaztak, az utóbbi időben romló egészségi állapota ellenére szellemi frissességét és humorérzékét élete végéig megőrizte.

Tony Thorpe meghalt: elhunyt a The Rubettes legendás gitárosa 80 éves korában Fotó: Unsplash

Tony Thorpe és a The Rubettes sikerkorszaka

Tony Thorpe 11 éves korában kezdett gitározni és dobolni, majd mindössze 16 évesen már hivatásos zenészként lépett színpadra. A The Rubettes 1974-ben alakult meg, amikor a glam rock korszak éppen átalakulóban volt. A csapat hamar felismerhetővé vált fehér öltönyeivel és jellegzetes sapkáival.

A zenekar első nagy sikere a Sugar Baby Love című dal volt, amely négy hétig vezette a brit slágerlistát 1974 májusában, és az Egyesült Államokban is bekerült a toplistákra. A The Rubettes további ismert számai közé tartozott a „Tonight”, a „Juke Box Jive” és az „I Can Do It”.

Thorpe 1974 és 1979 között volt a formáció tagja Alan Williams, John Richardson, Pete Arnesen, Mick Clarke és Bill Hurd mellett. Később kreatív nézeteltérések miatt távozott az együttesből, amely ezt követően még rövid ideig működött, majd 1980-ban feloszlott. A zenekar később újra összeállt.

A Tony Thorpe halála kapcsán egykori zenésztársa, Alan Williams is megemlékezett róla. A közösségi oldalán azt írta, hogy Thorpe zenei tehetsége és dalszerzői munkája felejthetetlen örökséget hagyott maga után.

Thorpe a The Rubettes után is aktív maradt: dolgozott a Vibratones nevű formációval, fellépett a Coventry Theatre Orchestra tagjaként többek között Cilla Black, Jimmy Tarbuck, Sir Harry Secombe és Roy Castle mellett. Később zenét oktatott, valamint 2014-ben megjelentette önéletrajzi könyvét is.