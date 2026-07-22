Robbanások, káosz és menekülő emberek: képeken a 2026-os Torito Fesztivál

Ha valaki azt hinné, hogy már semmi sem tudja meglepni a világ fesztiváljai közül, annak érdemes megismernie a mexikói Torito fesztivált. A különleges hagyomány során többméteres, bika alakú szerkezeteket borítanak be tűzijátékokkal, majd meggyújtják őket, miközben a résztvevők a szűk utcákon futva próbálnak kitérni a szikraeső elől.

A fesztivál résztvevői a tűzijáték szikrái elől menekülnek a mexikói Veracruzban megrendezett Torito Fesztiválon

Fotó: Rolando Ramos/ZUMA Press/Northfoto

A látvány egyszerre lenyűgöző és félelmetes: a lángoló „kis bikák” (spanyolul torito, vagyis „kis bika”) szinte életre kelnek, miközben rakéták és petárdák robbannak róluk minden irányba.

Torito fesztivál: több évszázados hagyomány

A Torito hagyománya Mexikó több államában is ismert, különösen Michoacánban és az Estado de México államban. Egyes változatai egészen a XVI. századig vezethetők vissza. A történészek szerint a hagyomány részben a spanyol bikaviadalok kifigurázásából alakult ki: az őslakos közösségek saját, látványos és játékos formában dolgozták fel a hódítók kultúráját.

A legismertebb ünnepek közé tartozik a Torito de Petate fesztivál, amelyet minden év február elején rendeznek meg Moreliában, Tarímbaróban, Charóban és több környező településen. A felvonulásokon akár száznál is több, kézzel készített bika vesz részt. Ezeket bambuszból vagy faágakból építik, majd nádszőnyeggel, papírral, színes díszekkel és gyakran meseszerű figurákkal dekorálják.

A legveszélyesebb változat

A hagyomány egyik legismertebb és leglátványosabb változata a mexikói Tultepecben megrendezett Pirotechnikai Fesztivál, ahol a toritókat több száz tűzijátékkal szerelik fel. A meggyújtás után a szerkezetet egy ember a vállán viszi végig az utcákon, miközben a rakéták minden irányba repülnek, a tömeg pedig sikítva menekül a szikraeső elől.

Bár kívülről kaotikusnak tűnik a jelenet, a résztvevők számára ez egy régóta őrzött hagyomány, amelyet generációról generációra adnak tovább. A fesztivál évente több mint százezer látogatót vonz Mexikó különböző részeiről.

Közösségi ünnep

A Torito azonban nem csupán az adrenalinról szól. A közösségek hónapokon át készítik a díszes bikákat, amelyek gyakran saját nevet kapnak, és egy-egy családot vagy városrészt képviselnek. A felvonulásokat zenekarok, táncosok és jelmezes résztvevők kísérik, a végén pedig sok helyen versenyt is hirdetnek a legszebb vagy legötletesebb torito kiválasztására.