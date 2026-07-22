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hagyomány

Robbanások, káosz és menekülő emberek: képeken a 2026-os Torito Fesztivál

45 perce
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Mexikó legőrültebb hagyománya: amikor lángoló bikák üldözik a tömeget a Torito fesztiválon.
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hagyománymexikófesztivál

Ha valaki azt hinné, hogy már semmi sem tudja meglepni a világ fesztiváljai közül, annak érdemes megismernie a mexikói Torito fesztivált. A különleges hagyomány során többméteres, bika alakú szerkezeteket borítanak be tűzijátékokkal, majd meggyújtják őket, miközben a résztvevők a szűk utcákon futva próbálnak kitérni a szikraeső elől.

A résztvevők futva menekülnek a szikrák elől, miközben egy meggyújtott „torito” tűzijáték halad át a Santa María Magdalena plébániatemplom előcsarnokán az éves védőszent-ünnepség során Xico városában, Veracruz államban, Mexikóban. A toritók – hagyományos, bikát ábrázoló pirotechnikai szerkezetek – elégetése, amelyeket a tömegen keresztül visznek, az ünnepségsorozat egyik legdinamikusabb és legjobban várt eseménye, amely hatalmas tömegeket vonz, akik szorosan részt vesznek a tűzijátékban, bemutatva ezzel a helyi kultúrát és hagyományokat.July 20, 2026, Xico, Veracruz, Mexico: XICO, VERACRUZ, MEXICO â€“ JULY 20, 2026: Attendees run to dodge sparks as a lit firework ''torito'' moves through the atrium of the Santa MarÃ­a Magdalena Parish during the annual patron saint festival in Xico, Veracruz, Mexico. The burning of toritos a traditional pyrotechnic bull structure carried through the crowd is one of the most dynamic and anticipated events of the festivities, drawing large crowds who closely interact with the fireworks in a display of local culture and tradition. Photo by Rolando Ramos / JNA PRESS (Credit Image: © Rolando Ramos/JNA via ZUMA Press Wire)
A fesztivál résztvevői a tűzijáték szikrái elől menekülnek a mexikói Veracruzban megrendezett Torito Fesztiválon
Fotó: Rolando Ramos/ZUMA Press/Northfoto

A látvány egyszerre lenyűgöző és félelmetes: a lángoló „kis bikák” (spanyolul torito, vagyis „kis bika”) szinte életre kelnek, miközben rakéták és petárdák robbannak róluk minden irányba.

Torito fesztivál: több évszázados hagyomány

A Torito hagyománya Mexikó több államában is ismert, különösen Michoacánban és az Estado de México államban. Egyes változatai egészen a XVI. századig vezethetők vissza. A történészek szerint a hagyomány részben a spanyol bikaviadalok kifigurázásából alakult ki: az őslakos közösségek saját, látványos és játékos formában dolgozták fel a hódítók kultúráját.

A legismertebb ünnepek közé tartozik a Torito de Petate fesztivál, amelyet minden év február elején rendeznek meg Moreliában, Tarímbaróban, Charóban és több környező településen. A felvonulásokon akár száznál is több, kézzel készített bika vesz részt. Ezeket bambuszból vagy faágakból építik, majd nádszőnyeggel, papírral, színes díszekkel és gyakran meseszerű figurákkal dekorálják.

A legveszélyesebb változat

A hagyomány egyik legismertebb és leglátványosabb változata a mexikói Tultepecben megrendezett Pirotechnikai Fesztivál, ahol a toritókat több száz tűzijátékkal szerelik fel. A meggyújtás után a szerkezetet egy ember a vállán viszi végig az utcákon, miközben a rakéták minden irányba repülnek, a tömeg pedig sikítva menekül a szikraeső elől.

Bár kívülről kaotikusnak tűnik a jelenet, a résztvevők számára ez egy régóta őrzött hagyomány, amelyet generációról generációra adnak tovább. A fesztivál évente több mint százezer látogatót vonz Mexikó különböző részeiről.

Közösségi ünnep

A Torito azonban nem csupán az adrenalinról szól. A közösségek hónapokon át készítik a díszes bikákat, amelyek gyakran saját nevet kapnak, és egy-egy családot vagy városrészt képviselnek. A felvonulásokat zenekarok, táncosok és jelmezes résztvevők kísérik, a végén pedig sok helyen versenyt is hirdetnek a legszebb vagy legötletesebb torito kiválasztására.

A Torito fesztivál így egyszerre őrzi Mexikó gazdag kulturális örökségét és bizonyítja, hogy az országban a hagyományok gyakran egészen különleges – olykor kifejezetten veszélyesnek tűnő – formában élnek tovább.

Nézd meg a képgalériánkat az eseményről!

A résztvevők futva menekülnek a szikrák elől, miközben egy meggyújtott „torito” tűzijáték halad át a Santa María Magdalena plébániatemplom előcsarnokán az éves védőszent-ünnepség során Xico városában, Veracruz államban, Mexikóban. A toritók – hagyományos,
A résztvevők futva menekülnek a szikrák elől, miközben egy meggyújtott „torito” tűzijáték halad át a Santa María Magdalena plébániatemplom előcsarnokán az éves védőszent-ünnepség során Xico városában, Veracruz államban, Mexikóban. A toritók – hagyományos,
A résztvevők futva menekülnek a szikrák elől, miközben egy meggyújtott „torito” tűzijáték halad át a Santa María Magdalena plébániatemplom előcsarnokán az éves védőszent-ünnepség során Xico városában, Veracruz államban, Mexikóban. A toritók – hagyományos,
A résztvevők futva menekülnek a szikrák elől, miközben egy meggyújtott „torito” tűzijáték halad át a Santa María Magdalena plébániatemplom előcsarnokán az éves védőszent-ünnepség során Xico városában, Veracruz államban, Mexikóban. A toritók – hagyományos,
A résztvevők futva menekülnek a szikrák elől, miközben egy meggyújtott „torito” tűzijáték halad át a Santa María Magdalena plébániatemplom előcsarnokán az éves védőszent-ünnepség során Xico városában, Veracruz államban, Mexikóban. A toritók – hagyományos,
A résztvevők futva menekülnek a szikrák elől, miközben egy meggyújtott „torito” tűzijáték halad át a Santa María Magdalena plébániatemplom előcsarnokán az éves védőszent-ünnepség során Xico városában, Veracruz államban, Mexikóban. A toritók – hagyományos,
A résztvevők futva menekülnek a szikrák elől, miközben egy meggyújtott „torito” tűzijáték halad át a Santa María Magdalena plébániatemplom előcsarnokán az éves védőszent-ünnepség során Xico városában, Veracruz államban, Mexikóban. A toritók – hagyományos,
A résztvevők futva menekülnek a szikrák elől, miközben egy meggyújtott „torito” tűzijáték halad át a Santa María Magdalena plébániatemplom előcsarnokán az éves védőszent-ünnepség során Xico városában, Veracruz államban, Mexikóban. A toritók – hagyományos,
Galéria: Robbanások, káosz és menekülő emberek: így zajlott a 2026-os Torito Fesztivál
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A fesztivál résztvevői menekülnek a tűzijáték szikrái elöl a mexikói Veracruzban megrendezett Torito Fesztiválon

 

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