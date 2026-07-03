Hátborzongató látvány: tornádó jelent meg egy tó felett Németországban

Július 1-jén a Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) vörös riasztást adott ki a Boden-tótól délre. A figyelmeztetésben szerepelt özönvízszerű eső, a körülbelül 100 km/h sebességű széllökések és jégeső, sőt még tornádók kialakulása is felmerült.

Tornádó alakult ki Németországban. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A szélsőséges időjárás közepette még egy tornádó is kialakult Németországban

Szerda délután 5 óra előtt vízoszlop alakult ki a Boden-tavon, Friedrichshafen partjainál. Kai-Uwe Nerding, a DWD meteorológusa szerint a tornádó körülbelül 15 percig volt látható, mielőtt Lindau felé haladt volna. Károkról nem érkezett jelentés. Nerding azonban további vízoszlopok lehetőségére figyelmeztetett - írta a Frankfurter Rundschau.

Szerencsére több tornádó nem ütötte fel a fejét, de a viharos időjárás folytatódott még órákon át.