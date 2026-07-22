Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
new york

Így érkezett meg a tornádó: kidőlt fák, elárasztott utcák fogadnak New Yorkban

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
1700 járatot töröltek. Elsöprő erővel csapott le két tornádó New Jersey államban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
new yorktornádójárattörlés

Viharzóna és tornádóveszély miatt felfüggesztették a járatok fogadását az Egyesült Államok észak- és középkeleti partvidékének több meghatározó repülőterén kedden délután.

Felfüggesztették a járatok fogadását tornádóveszély miatt.
 Felfüggesztették a járatok fogadását tornádóveszély miatt.(A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Tornádók árasztották el az utcákat

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) leállította a járatok fogadását New York három nagy repülőterén, valamint Boston, Philadelphia és Washington repülőterein is.

A központi repülőtereket érintő zárlat miatt az Egyesült Államok teljes területén fennakadások alakultak ki a légi közlekedésben. Keleti parti idő szerint a kedd délutáni órákban már a 4 ezret is meghaladta a késéssel közlekedő járatok száma, míg 1700-at töröltek. A meteorológiai jelentések szerint a keleti partvidék felé tartó viharzónában már tegnap legalább egy tornádó kialakult Pennsylvania állam középső részén, a New York és Philadelphia közötti térségben, mintegy 32 millió ember lakóhelyén volt érvényben tornádófigyelmeztetés.

New Yorkban elhalasztották a New York Yankees baseball-csapat nagy érdeklődéssel várt bajnoki mérkőzését a súlyos vihar miatt, amely villámlással, özönvízszerű esővel érkezett a metropolisz térségére. A legfrissebb hírek szerint két tornádó csapott le kedden New Jersey államban, miközben heves viharok fákat döntöttek ki és elárasztották az utcákat New Yorkban - írja a CBS.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!