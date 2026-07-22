Így érkezett meg a tornádó: kidőlt fák, elárasztott utcák fogadnak New Yorkban

Viharzóna és tornádóveszély miatt felfüggesztették a járatok fogadását az Egyesült Államok észak- és középkeleti partvidékének több meghatározó repülőterén kedden délután.

Felfüggesztették a járatok fogadását tornádóveszély miatt.(A kép illusztráció.)

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Tornádók árasztották el az utcákat

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) leállította a járatok fogadását New York három nagy repülőterén, valamint Boston, Philadelphia és Washington repülőterein is.

A központi repülőtereket érintő zárlat miatt az Egyesült Államok teljes területén fennakadások alakultak ki a légi közlekedésben. Keleti parti idő szerint a kedd délutáni órákban már a 4 ezret is meghaladta a késéssel közlekedő járatok száma, míg 1700-at töröltek. A meteorológiai jelentések szerint a keleti partvidék felé tartó viharzónában már tegnap legalább egy tornádó kialakult Pennsylvania állam középső részén, a New York és Philadelphia közötti térségben, mintegy 32 millió ember lakóhelyén volt érvényben tornádófigyelmeztetés.

New Yorkban elhalasztották a New York Yankees baseball-csapat nagy érdeklődéssel várt bajnoki mérkőzését a súlyos vihar miatt, amely villámlással, özönvízszerű esővel érkezett a metropolisz térségére. A legfrissebb hírek szerint két tornádó csapott le kedden New Jersey államban, miközben heves viharok fákat döntöttek ki és elárasztották az utcákat New Yorkban - írja a CBS.