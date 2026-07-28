Elképesztő látvány: 20 percen át pusztított egy tornádó Wisconsinban

Egy Wisconsin északkeleti részén lecsapott tornádó több mint 20 percig maradt a földön, miközben házakat rombolt le, autókat repített a levegőbe és villanyvezetékeket döntött ki. A forgószél okozta károk ellenére nem érkezett jelentés halálos áldozatokról vagy eltűntekről.
Hatalmas pusztítást végzett egy tornádó Wisconsinban
Egy tornádó hétfőn pusztított végig a wisconsini Fox Cities régión, amely Appletont, Menashát és Neenah-t foglalja magában. A hatóságok kedden még mindig házról házra jártak, hogy ellenőrizzék a lakosokat.
Az Országos Időjárási Szolgálat (NWS) keddi tájékoztatása szerint a kora délután lecsapott tornádó, amelyet óvintézkedésekre intő riasztások előztek meg, körülbelül 19 kilométert tett meg a földön, és legszélesebb pontján csaknem 1,6 kilométer széles volt. Házak és vállalkozások tetejét tépte le, járműveket borított fel, fák tetejét tarolta le és villanyoszlopokat döntött ki.
A tornádó mélysége és hatása hihetetlen, pusztító. Még mindig a felmérés szakaszában vagyunk
- mondta Gordon Hintz, Winnebago megye vezetője egy keddi sajtótájékoztatón.
Bár néhányan megsérültek, a vihar szerencsére napközben érkezett, amikor sokan dolgoztak, és nem otthon voltak. A kitelepített lakosok számára menedékhelyeket nyitottak.
Winnebago és Outagamie megyékben kedden több mint 15 000 ügyfél maradt áram nélkül. Több nap is eltelhet, mire helyreáll az áramszolgáltatás.
A tornádót egy nagy viharrendszer sodorta magával, amely a Nagy-tavakon haladt át, és amelyet a hő és a páratartalom felhalmozódása táplált.
Az ilyen tornádók meglehetősen ritkák Északkelet-Wisconsinban, de időről időre előfordulnak
- mondta Roy Eckberg, a meteorológiai szolgálat tisztviselője, hozzátéve, hogy szokatlan, amikor egy tornádó dél felé haladt, ahelyett, hogy keletre vagy északkeletre tenné ezt.
Az előzetes adatok szerint EF3-as volt, ami azt jelenti, hogy 219-266 km/h-s széllel járt.
A lakosok rémisztő pillanatokról számoltak be, ahogy a tornádó végigsöpört a városon. Heather Schroeder elmondta, hogy reccsenéseket és pattanásokat hallott maga körül, miközben a tornádó szétszakított egy mosodát, pékséget és kocsmát Menasha egyik utcasarkán.
A mentőalakulatok kihúztak valakit az egyik épületből, és nem világos, hogy túlélték-e... Az autók felborultak, és gázszivárgás volt a mosodában. Semmi sem maradt
- mondta a Schroeder.
Egy kedden készült légifelvétel is megtekinthető alább, melyen Menasha városában tető nélküli vagy romokban álló házakat lehetett látni - írta az AP News.