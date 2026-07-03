Megszólaltak a szakértők: már Horvátországban is lecsaphatnak a tornádók

Horvátországban is kialakulhat tornádó, ha a hőhullámot követően hidegebb légtömeg érkezik a térség fölé, és létrejönnek a forgó, szupercellás zivatarok feltételei. A jelenség ritka, de nem ismeretlen az országban - írta pénteken az N1 horvát hírcsatorna meteorológiai szakértőkre hivatkozva.

Akár már Horvátországban is kialakulhatnak tornádók. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Akár már Horvátországban is kialakulhatnak tornádók

A cikk szerint tornádó nemcsak az Egyesült Államokban, hanem minden olyan térségben kialakulhat, ahol megfelelőek a légköri feltételek.

Horvátországban ez elsősorban a nyári hónapokban fordulhat elő, amikor a hőség és a nedvesség mellett hidegebb levegő érkezése erős légköri instabilitást okozhat.

A meteorológusok ugyanakkor hangsúlyozzák: tornádót több nappal nem lehet pontosan előre jelezni. Legfeljebb az látható előre, hogy kialakulhat-e olyan időjárási helyzet, amely kedvez a forgó, szupercellás zivatarok létrejöttének. Ezekből ritkán tornádó is kialakulhat, de ez nem törvényszerű.

Horvátországban a tornádó előfordulásának esélye májustól augusztusig a legnagyobb, különösen júniusban és júliusban. Ilyenkor egyszerre van jelen sok hő és nedvesség a légkörben, miközben az északnyugat felől érkező hűvösebb levegő erősítheti az instabilitást.

A leginkább kitett térség Kelet-Szlavónia, ahol a sík, nyílt terület kedvez a heves zivatarok szerveződésének. Tornádó előfordulhat a Dráva és a Száva mentén, Muraközben, valamint Közép-Horvátországban is. Az Adrián gyakoribbak a víztölcsérek, amelyek többnyire a tenger felett maradnak, de erős zivatarcellához kapcsolódva partot is érhetnek.

Az N1 felidézte, hogy Horvátországban több súlyos tornádót is feljegyeztek.

Az egyik legismertebb eset 1892-ben történt Novska térségében: a vihar vasúti kocsikat sodort le a sínekről, egy több mint 13 tonnás tehervagont pedig több tíz méterre repített. Többen meghaltak, többtucatnyian megsérültek, és jelentős erdőkárok keletkeztek. Később Medvednica, Slatina, Novigrad és Pula térségében is dokumentáltak tornádót vagy víztölcsért.

A tornádó kialakulásához több feltétel együttes jelenléte szükséges: meleg, nedves levegő a talaj közelében, hidegebb és szárazabb levegő a magasban, jelentős légköri instabilitás és erős szélnyírás. Ezek a körülmények leggyakrabban hidegfrontokhoz vagy instabilitási vonalakhoz kapcsolódnak.