„Hangos sikoly és üvegcsörömpölés” – szörnyethalt egy férfi, miután lezuhant egy 15 emeletes toronyházból

Egy férfi életét vesztette, miután lezuhant egy 15 emeletes toronyházból, miután a lakók egy hangos sikolyt hallottak.

Sikolyt hallottak a lakók, majd holtan találtak egy férfit a 15 emeletes toronyház előtt

Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

Sikolyt hallottak a lakók, majd holtan találtak egy férfit a 15 emeletes toronyház előtt

A rendőrséget pénteken reggel 6 órakor riasztották a Grampian Towerhez, a essexi Westcliff-on-Sea városrészben. Bejelentés érkezett hozzájuk, amely szerint komoly aggodalomra okot adó helyzet alakult ki egy, az épületen kívül tartózkodó férfival kapcsolatban.

A rendőrök az épület előtt találták meg a férfit, akit a helyszínen halottnak nyilvánítottak.

A 36 éves Daryl Hall a BBC-nek elmondta:

Amit hallottam, az egy nagy csattanás volt, amit rengeteg sikoltozás és kiabálás követett. Aztán körülbelül tíz perccel később megszólaltak a szirénák.

A 48 éves Steve Watkins azt mondta, hogy egy „hangos sikolyt és üvegcsörömpölést” hallott.

Egyelőre nem ismert, hogy a férfi az épület melyik emeletéről zuhant le.

Az Essexi Rendőrség közleménye szerint a halálesetet váratlan halálesetként kezelik, és vizsgálat folyik az ügyben – írja a Metro.