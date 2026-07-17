„Teljesen egészséges volt” – ebéd után, hirtelen esett össze a 25 éves fiatal, nem tudták megmenteni

Mindössze néhány perccel azután találták holtan a hálószobájában a 25 éves Ryan Cartert, hogy a barátnőjével együtt megebédeltek. Édesanyja, Sue Carter, miközben felidézte fia 2019-es halálának körülményeit, kiemelte, fiát teljesen egészségesnek hitte és semmi nem utalt arra, hogy baj lenne. Habár azonnal újraélesztésbe kezdtek és mentőhelikoptert is riasztottak, Ryan életét már nem lehetett megmenteni, tragédia történt.

Nem volt előjele annak, hogy tragédia fog történni / Fotó: Pexels

Teljesen egészséges volt, azon a napon semmi sem utalt arra, hogy baj lenne. Együtt ebédeltek a barátnőjével, majd felmentek a hálószobába. A barátnője csak néhány percre hagyta magára, amikor pedig visszatért, Ryan mozdulatlanul feküdt az ágyon. Olyan volt, mintha egyszerűen elaludt volna, de többé nem ébredt fel.

Nem utalt semmi arra, hogy tragédia fog történni

A tragédia után Sue kapcsolatba került egy szívbetegségekkel foglalkozó szervezettel, ahol megtudta, hogy fia egy kevéssé ismert szívbetegségben szenvedett, amely már a serdülőkorban kialakulhat.

Egyes fiataloknál a pubertás során megváltozik a szívritmus. Ha valakinek veleszületett, de fel nem ismert rendellenessége van a szívében vagy az azt ellátó erekben, ez a változás végül hirtelen szívmegálláshoz vezethet.

A tragédiát követően Sue és másik gyermeke szűrővizsgálaton estek át, hogy kiderüljön, örökölték-e ugyanazt a rendellenességet, de minden eredményük negatív lett.

Ryan nagyon gondoskodó volt, mindig segíteni akart másokon. Önkéntesként dolgozott a parti őrségnél, részt vett a helyi rendőrbiztos hajléktalanokat segítő programjaiban, érdekelte a politika, és meg akarta változtatni a világot. Fényes jövő állt előtte. Valami jónak kellett születnie Ryan halálából. Szeretném, ha minél többen tudnának erről a veszélyről. A szűrés csak néhány percet vesz igénybe

- idézte a gyászoló anyát a Mirror.