Szörnyű tragédia: az égő házba rohant vissza fiáért a hős apa

Borzasztó tragédia rázta meg Marylandet: a hatóságok közlése szerint egy édesapa azután vesztette életét, miután visszarohant az égő házba, hogy kimentse a tízéves fiát. Később derült csak ki, hogy a gyermeknek addigra sikerült elhagynia az épületet.

Tragédia: életét vesztette az apa, aki az égő házba rohant vissza a fiáért / Fotó: Illusztráció (Dhivakaran S/Pexels)

Tragédia: életét vesztette az apa, aki az égő házba rohant vissza a fiáért

A tűzoltók július 5-én, vasárnap, helyi idő szerint este 9:40 körül vonultak ki a helyszínre, ahol az akkori feltételezések szerint egy gyermek is az épületben rekedt. A Leonardtowni Önkéntes Tűzoltóság és több környező egység csapatai kiérkezve azt látták, amint egy kétszintes családi ház áll lángokban. Az egyik szomszéd elmondása szerint aggodalmat keltett az, hogy a környéken több erdő van, emiatt attól tartottak, a tűz azokra is átterjed.

Az állami tűzoltóság azt közölte, a jelentések szerint a gyermek édesapja visszament a házba, hogy megtalálja a fiát: a férfira a tűzoltók a lángok megfékezése után találtak rá holtan az épület második emeletén, mialatt a nyomozók megerősítették, hogy a gyermeknek már korábban sikerült kimenekülnie.

A sajtóközlemény szerint a tűz okát még vizsgálják, a jelek viszont arra utalnak, a család azon az estén szikrázó tűzijátékot használt, amit később egy, a ház hátsó teraszán álló, paravánnal letakart szemetesbe dobtak. A tűzoltók úgy vélik, a tűzijáték lobbantotta lángra a szeméttárolóban lévő, gyúlékony anyagokat, ami ezután a tűzhöz vezetett. Emiatt - mialatt a nyomozás még folyamatban van -, felhívták a figyelmet a tűzijátékok jelentette veszélyekre, és azok megfelelő eloltására, annak érdekében, hogy elejét vegyék a hasonló tragédiáknak - írja a People.