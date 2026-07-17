Iskolai kiránduláson történt tragédia, vízbe fulladt egy 17 éves

Tragédia történt miután meghalt egy londoni középiskolás fiú, miután egy iskolai kiránduláson vízbe fulladt Malawiban. A 17 éves Eugene Enoch Kwon július 14-én kedden tűnt el, miközben osztálytársaival sznorkelezett a Malawi-tóban, Cape Maclear térségében. A keresés során búvárok találták meg a fiút a víz alatt. Azonnal a Monkey Bay Közösségi Kórházba szállították, ahol azonban már csak a halálát tudták megállapítani, amelyet fulladás okozott.

Iskolai kiránduláson történt tragédia. Fotó: Illusztráció (Dhivakaran S/Pexels)

A tini magántanuló volt, halálát a londoni Richmond upon Thames iskola szóvivője erősítette meg:

Gondolataink, szeretetünk és legőszintébb részvétünk a diák családjával és szeretteivel van ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban. Jelenleg minden erőnkkel a család, valamint az iskolai közösség támogatására összpontosítunk

– közölte az intézmény.

Iskolai kiránduláson történt tragédia: eltűnését követően holtan találták a tinit

A 17 éves Eugene halála előtt alig néhány héttel szintén hasonló tragédia történt. A 18 éves Umar Dumbuya a Duke of Edinburgh-díj program egyik túráján vesztette életét a walesi Powys megyében, Glasbury közelében. A mentőszolgálatokat akkor azután riasztották a népszerű fürdőhelyhez, hogy egy fiatal eltűnt a vízben. A vizsgálat szerint a sodrás magával ragadta, a víz alá került, és nem bukkant újra a felszínre. Umar halálának körülményeit továbbra is vizsgálják, a hivatalos halottkémi eljárás már megindult, írja a GBNews.