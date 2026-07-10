Gyermekgyilkosság: évtizedekre börtönbe kerülnek a szülők, akik megölték örökbe fogadott kisfiukat

Egy megrázó tragédia miatt évtizedekre börtönbe kerül egy észak-karolinai házaspár, akik bűnösnek vallották magukat örökbefogadott négyéves gyermekük halálának ügyében. Az örökbefogadó szülők a vád szerint órákon keresztül lekötözve hagyták a kisfiút, aki később súlyos agysérülés következtében meghalt. Joseph Paul Wilson és Jodi Ann Wilson 32–40 év közötti szabadságvesztést kapott, miután bűnösnek vallották magukat másodfokú emberölés, súlyos gyermekbántalmazás és azzal kapcsolatos összeesküvés miatt. A bírósági iratok szerint a pár 2023-ban okozta a négyéves Skyler Wilson halálát.

Tragédia Észak-Karolinában: évtizedekre börtönbe kerültek az örökbefogadó szülők a négyéves fiú halála miatt Fotó: MW archív

A bíró külön-külön 25–31 év börtönt szabott ki az emberölési vádpont miatt, amelyhez további büntetési tételek társultak az összeesküvés miatt. Mindketten beszámíthatják az előzetes letartóztatásban töltött mintegy három és fél évet.

Órákon keresztül volt lekötözve a kisfiú

A Surry megyei ügyészség szerint a házaspár olyan nevelési módszereket vett át alternatív gyermeknevelési könyvekből, amelyek örökbefogadott gyermekek fegyelmezésével foglalkoztak, azonban a hatóságok szerint ezeket szélsőséges módon alkalmazták.

A nyomozás szerint Skyler Wilsont a padlóhoz rögzítették ragasztószalaggal, miközben hason feküdt, és több órán keresztül ebben az állapotban hagyták. A hatóságok közlése szerint Joseph Wilson munka közben hazament ebédszünetre, ekkor látta, hogy a gyermek le van kötözve, de nem oldotta ki, hanem visszatért dolgozni.

Később Jodi Wilson engedte el a gyermeket, ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a kisfiú súlyosan megsérült és orvosi segítségre van szüksége. A nő ezután üzenetet küldött férjének: „Siess haza, azt hiszem, bántottam őt.”

A rendőrség szerint Jodi Wilson egy fényképet is küldött férjének, amelyen a gyermek egy lepedőbe csavarva, arccal lefelé látható. Joseph Wilson később segélyhívást indított, azt állítva, hogy Skyler rohamot kapott. Egy nyomozó azonban állítólag hallotta a háttérben a nőt, amint azt mondta: „Az én hibám.”

A vizsgálat súlyos hiányosságokat tárt fel

A boncolás szerint a gyermek halálát olyan agysérülés okozta, amely a hosszú ideig tartó összenyomás és a testhelyzet miatt kialakult fulladás következtében következett be. A szakértők szerint az alultápláltság is hozzájárult Skyler legyengült állapotához.

A nyomozók korábban azt is vizsgálták, hogy a házaspár elszigetelte-e a gyermeket, illetve részt vettek-e olyan vallási jellegű „szertartásokban”, amelyeket a hatóságok szintén kifogásoltak.

A tragikus ügyben az is kiderült, hogy kevesebb mint egy hónappal a haláleset előtt egy korábbi nevelőszülő már jelezte a hatóságoknak az aggodalmait a gyermek helyzetével kapcsolatban.