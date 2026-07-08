Tragédia: holtan találtak rá otthonukban egy anyára és két gyermekére

Tragédia történt Bedfordban, miután egy családi házban egy édesanya és két gyermekének hottestére bukkantak a helyi hatóságok. A rendőrök azok után érkeztek a helyszínre, hogy az anyát és gyerekeit napok óta nem látta senki. Az ügyben emberölés miatt indult nyomozás, a gyanúsítottat azonosították. Feltehetően ismerte az áldozatokat és a gyilkosságot követően elmenekült. Feltételezések szerint már az Egyesült Királyságot is elhagyta.

Tragédia: holtan találtak rá egy anyára és két gyermekére. Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Sokkolta a környékbelieket a tragédia

A holttestekre július 7-én, kedd reggel találtak rá. A helyszínt kordonokkal biztosították, a kerítés mellé virágcsokrokat helyeztek el a gyászolók.

Nagyon sajnáljuk, hogy elveszítettük őt. Csodálatos édesanya volt

- nyilatkozta egyikük, míg egy másik környékbeli úgy nyilatkozott, sokkolta őket, hogy mindez egy ennyire kellemes és biztonságos környéken történt. A rendőrök jelenleg szemtanúkat keresnek, hogy minél hamarabb megoldhassák a rejtélyes tragédiát.

Ez egy rendkívül megrázó eset, amelynek során feltételezhetően meggyilkoltak egy édesanyát és két gyermekét. Mindenekelőtt az érintettek családjára és szeretteire gondolunk. Tudjuk, hogy ez az eset aggodalmat kelt a helyi közösségben és azon túl is. A nyomozás még nagyon korai szakaszban jár, és rendkívül összetett. Minden szükséges erőforrást mozgósítunk annak érdekében, hogy pontosan kiderítsük, mi történt, és felelősségre vonjuk az elkövetőt. Az eddigi nyomozás eredményeként azonosítottunk egy gyanúsítottat, aki mindhárom áldozatot ismerte, és akiről úgy gondoljuk, hogy azóta elhagyta az országot

- közölte rendőr-főkapitányhelyettes hozzátéve, hogy jelenleg semmi nem utal arra, hogy a lakosságot szélesebb körű veszély fenyegetné, ugyanakkor a nyomozás támogatása és a helyiek megnyugtatása érdekében fokozzák a rendőri jelenlétet a környéken, írja a Mirror.