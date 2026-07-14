Tragédia: lezuhant egy magángép, apa és fia vesztette életét

Tragikus repülőgépszerencsétlenség történt, miután egy kisrepülőgép olyan térségbe repült, ahol épp heves vihar alakult ki az Egyesült Államokban. A fedélzeten egy apa-fia páros tartózkodott. A 48 éves Jimmy Don Lewis és 22 éves fia, Brayden Ty Lewis épp a St. Louis Cardinals baseballcsapat mérkőzéséről tartottak haza Missouri államban, amikor bekövetkezett a tragédia.

Tragédia: apa-fia páros vesztette életét a légikatasztrófában Fotó: Illusztráció (Dhivakaran S/Pexels)

Az apa-fia páros egy Beechcraft Baron 55 típusú magánrepülőgéppel utazott, amikor a nyomozók szerint a repülőgép egy olyan térségbe repült, ahol éppen heves vihar alakult ki.

A repülési adatok alapján úgy tűnik, hogy a pilóta megpróbált irányt változtatni, feltehetően azért, hogy elkerülje a rossz időjárást. Ezt követően a repülőgép süllyedő spirálba került, majd megszakadt vele a radarkapcsolat

– közölték a hatóságok.

Tragédia történt, az apa-fia páros maguk ültek a pilótafülkében

A baleset péntek hajnalban történt, a keresést órákon át nehezítette az alacsony felhőzet, az eső és a rossz látási viszonyok, ezért több hatóság, valamint drónos egységek is bekapcsolódtak a kutatásba. A roncsokat végül egy mentőhelikopter személyzete találta meg reggel 7:40 körül egy erdős területen, a Columbia Quarry közelében. A gépen utazó apa és fia a helyszínen életét vesztette.

Kelsey Lewis, az elhunyt férfi lánya elárulta, hogy édesapja és testvére együtt szerezték meg a pilótaengedélyüket, és szinte mindent együtt csináltak.

Édesapám rendkívül óvatos pilóta volt. Mindig nagyon figyelt minden részletre

– nyilatkozta.

A család szerint elképzelhető, hogy a repülőgép időjárási rendszere hibás adatokat mutatott, mintegy 30 perces késéssel, ami hozzájárulhatott a tragédiához. A baleset körülményeit az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) vizsgálja, írja a FoxNews.