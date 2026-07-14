Tragédia a Magas-Tátrában: meghalt egy 40 éves turista

Tragédia történt a Magas-Tátrában, melynek során egy 40 éves lengyel turista vesztette életét. A Hegyi Mentőszolgálat beszámolója szerint a baleset a Fekete-csúcsra vezető, jelöletlen turistaösvényen, Čierna terasa térségében történt: a férfi ekkor a sziklás terepen lezuhant a Veľká Zmrzlá völgybe és végzetes sérüléseket szenvedett.

Tragédia: lengyel turista vesztette életét a Magas-Tátrában / Fotó: Paraméter / HZS

Tragédia történt a Magas-Tátrában: meghalt egy lengyel turista

A hegyi mentőket a turista társa értesítette, miután nem tudott kapcsolatba lépni a férfival.

Hegymászó terepen tartózkodtak, ahol biztosítás és a szükséges felszerelés nélkül közlekedtek. A mentőakcióhoz a belügyminisztérium helikopteres egységének segítségét is kértük

- mondták el a mentők.

A turista a hírek szerint közel 200 métert zuhant, a sérülései súlyossága miatt pedig már nem lehetett megmenteni az életét. Az elhunyt férfi társát a hegyi mentők kimentették, a holttestet pedig Starý Smokovecre szállították, ahol átadták a rendőrségnek - írja a Paraméter.