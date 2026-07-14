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Magas-Tátra

Tragédia a Magas-Tátrában: meghalt egy 40 éves turista

1 órája
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Meghalt egy lengyel turista, aki a Fekete-csúcsnál zuhant a mélybe a Magas-Tátrában. A tragédia helyszínére a hegyi mentőket riasztották, akik azonban már semmit sem tehettek a súlyos sérüléseket szenvedett túrázóért.
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Magas-Tátraturistatragédia

Tragédia történt a Magas-Tátrában, melynek során egy 40 éves lengyel turista vesztette életét. A Hegyi Mentőszolgálat beszámolója szerint a baleset a Fekete-csúcsra vezető, jelöletlen turistaösvényen, Čierna terasa térségében történt: a férfi ekkor a sziklás terepen lezuhant a Veľká Zmrzlá völgybe és végzetes sérüléseket szenvedett.

Tragédia: lengyel turista vesztette életét a Magas-Tátrában / Fotó: Paraméter / HZS

Tragédia történt a Magas-Tátrában: meghalt egy lengyel turista

A hegyi mentőket a turista társa értesítette, miután nem tudott kapcsolatba lépni a férfival. 

Hegymászó terepen tartózkodtak, ahol biztosítás és a szükséges felszerelés nélkül közlekedtek. A mentőakcióhoz a belügyminisztérium helikopteres egységének segítségét is kértük

- mondták el a mentők.

A turista a hírek szerint közel 200 métert zuhant, a sérülései súlyossága miatt pedig már nem lehetett megmenteni az életét. Az elhunyt férfi társát a hegyi mentők kimentették, a holttestet pedig Starý Smokovecre szállították, ahol átadták a rendőrségnek - írja a Paraméter.

A közelmúltban hasonló tragédia történt a Kamniki-Savinjai-Alpokban: ekkor egy magyar túrázó vesztette életét, akinek az eltűnéséről július 11-én, szombaton értesítették a szlovén rendőrséget az osztrák hatóságok. A túrázó július 9-én indult el az észak-szlovéniai, az osztrák határ közelében fekvő Jezerskóból a Ceska koca menedékház felé, majd innen a Kamniki-Savinjai-Alpok legmagasabb csúcsa, a 2558 méteres Grintovec megmászását tervezte, amikor a mélybe zuhant, és a sérülései következtében a helyszínen életét vesztette. A férfi holttestét a Grintovec-hegytömbben, a Mlinarsko sedlo nevű hegyi nyereghez vezető Frischauf-út alatt fedezték fel, majd helikopterrel leszállították a hegyről. Úgy tudni, baleset okozta a szomorú halálesetet.

 

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