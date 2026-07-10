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tragédia

Tragédiához vezetett az ünneplés, egy 17 éves lány vesztette életét Franciaországban

1 órája
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A tinédzser egy teherautón utazott, amikor megtörtént a baj. A Marokkó-Franciaország világbajnoki negyeddöntő mérkőzés után sok helyen elszabadultak az indulatok, az ünneplés során pedig egy fiatal szurkoló is életét vesztette.
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tragédiafoci-vb 2026FranciaországMarokkó

Lapunk is beszámolt már korábban arról, ahogy nem egy helyen elszabadultak az indulatok a Marokkó-Franciaország világbajnoki negyeddöntő mérkőzés után. Düsseldorfban zavargások törtek ki, melyek során három rendőr megsérült, míg Londonban utcai összecsapások törtek ki a marokkói szurkolók és a hatóságok között. Mindeközben Aulnoye-Aymeriesben egy 17 éves lány életét vesztette, miután leesett egy teherautóról, mialatt Franciaország győzelmét ünnepelte.

French football fans holding the flag of France celebrate their team's victory in the 2026 World Cup quarter final football against Morocco in Nice, southeastern France on July 9, 2026. (Photo by Valery HACHE / AFP)
Tragédia: tinédzser szurkoló vesztette életét a győzelmi ünneplés során / Fotó: VALERY HACHE / AFP

Tragédia: tinédzser szurkoló vesztette életét a győzelmi ünneplés során

A hírek szerint az Egyesült Államokban tartott, 2-0-ra megnyert mérkőzést követően szerte Franciaországban ünneplés tört ki: Párizs utcáin több százan táncoltak, mialatt ezernyi biztonsági szolgálatot teljesítő rendőr felügyelte az eseményeket.

A mentőszolgálatok közlése szerint a tinédzser lány egy teherautóban utazott Aulnoye-Aymeries-ben, Maubeuge városa közelében, amikor lezuhant és a jármű elgázolta, és akit a helyszínen halottnak nyilvánítottak.

A hatóságok úgy nyilatkoztak, a teherautó sofőrjét őrizetbe vették, míg egy másik tinédzsert, aki szemtanúja volt a történteknek, sokkos állapotban szállítottak kórházba - írja az NDTV World.

 

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