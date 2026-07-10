Tragédiához vezetett az ünneplés, egy 17 éves lány vesztette életét Franciaországban

Lapunk is beszámolt már korábban arról, ahogy nem egy helyen elszabadultak az indulatok a Marokkó-Franciaország világbajnoki negyeddöntő mérkőzés után. Düsseldorfban zavargások törtek ki, melyek során három rendőr megsérült, míg Londonban utcai összecsapások törtek ki a marokkói szurkolók és a hatóságok között. Mindeközben Aulnoye-Aymeriesben egy 17 éves lány életét vesztette, miután leesett egy teherautóról, mialatt Franciaország győzelmét ünnepelte.

Tragédia: tinédzser szurkoló vesztette életét a győzelmi ünneplés során / Fotó: VALERY HACHE / AFP

Tragédia: tinédzser szurkoló vesztette életét a győzelmi ünneplés során

A hírek szerint az Egyesült Államokban tartott, 2-0-ra megnyert mérkőzést követően szerte Franciaországban ünneplés tört ki: Párizs utcáin több százan táncoltak, mialatt ezernyi biztonsági szolgálatot teljesítő rendőr felügyelte az eseményeket.

A mentőszolgálatok közlése szerint a tinédzser lány egy teherautóban utazott Aulnoye-Aymeries-ben, Maubeuge városa közelében, amikor lezuhant és a jármű elgázolta, és akit a helyszínen halottnak nyilvánítottak.

A hatóságok úgy nyilatkoztak, a teherautó sofőrjét őrizetbe vették, míg egy másik tinédzsert, aki szemtanúja volt a történteknek, sokkos állapotban szállítottak kórházba - írja az NDTV World.