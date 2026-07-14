Tragédia Pakisztánban: tizenegyen haltak meg, amikor rájuk omlott egy vályogház

Tizenegy ember, köztük több nő és gyermek vesztette életét Pakisztán északnyugati részén, miután a heves monszunesőzések következtében beomlott egy vályogtéglából épült családi ház teteje – adta hírül az ABC News.

Nők és egy gyermek sétálnak egy elárasztott utcán a heves esőzések után Ravalpindiben, Pakisztánban (a kép illusztráció).

Fotó: AFP

A tragédia a Khyber Pakhtunkhwa tartományban található Kohat körzetben történt. A helyszínre riasztott mentőegységek hosszú órákon át dolgoztak a romok átkutatásán.

Bilal Faizi, a tartományi katasztrófavédelmi szolgálat szóvivője elmondta, hogy a mentők 11 holttestet emeltek ki az összedőlt épület alól.

Az áldozatok többsége nő és gyermek volt.

A holttesteket a hozzátartozóknak adták át, hogy méltó módon elbúcsúzhassanak szeretteiktől.

Földcsuszamlások és villámárvizek fenyegetik az országot

Nemcsak Kohat térségét sújtották a heves esőzések. Hétfőn a Gilgit–Baltisztán régióban is özönvízszerű csapadék hullott, amely földcsuszamlásokat indított el. A lezúduló földtömegek több utat elzártak, emellett számos lakóház is megrongálódott.

A pakisztáni hatóságok arra kérték a turistákat, hogy egyelőre ne utazzanak az ország északi részére, mivel a térségben továbbra is nagy a veszélye az újabb földcsuszamlásoknak és a villámárvizek kialakulásának.

Pakisztánban minden évben komoly pusztítást végez a monszun. A legsúlyosabb természeti katasztrófa 2022-ben sújtotta az országot, amikor a rendkívüli monszunesők és az áradások Pakisztán csaknem egyharmadát víz alá borították. A katasztrófában 1739 ember vesztette életét, a gazdasági károk értéke pedig a becslések szerint elérte a 30 milliárd dollárt.

Az országot nemcsak a szélsőséges időjárás sújtja: néhány nappal korábban fegyveresek hajtottak végre halálos támadást egy rendőrőrs ellen.