"Nemcsak testvérek, hanem legjobb barátok is voltak" – tragédia történt, 6 és 7 éves gyerekek haltak meg

Két gyermek személyazonosságára fény derült abból a három kiskorúból, akik életüket vesztették, amikor egy motorcsónak elsüllyedt az amerikai Wisconsin államban található Geneva-tavon július 3-án. A hatóságok szerint tízen tartózkodtak egy magántulajdonban lévő motorcsónakon, amikor a viharos időjárásban a hajó elsüllyedt. A tragédiában három gyermek halt meg, köztük a hatéves Cales Oswald és a hétéves Abigail Oswald, akik testvérek voltak.

Testvérpár vesztette életét a tragédiában. Fotó: GoFundMe

Caleb és Abigail nemcsak testvérek, hanem legjobb barátok is voltak. Nevetéssel, zenével, ölelésekkel és végtelen szeretettel töltötték meg az otthonunkat. A családjuk, a barátaik, a tanáraik és mindenki mélyen szerette őket

– írták gyászoló rokonai, hozzátéve, Caleb jószívű volt és a mosolya bárki napját képes volt beragyogni. Imádta a zenét, rajongott a teherautókért. Abigailt pedig úgy jellemezték, mint aki tele volt energiával, szeretett úszni és táncolni, nagy szíve volt, és arról álmodott, hogy tanár lesz.

Kedves, szeretetteljes volt, és korához képest rendkívül bölcs

– írták róla.

Testvérpár vesztette életét a tragédiában: hullámok süllyesztették el a hajót

A rendőrségi vizsgálat szerint a 2024-es gyártású, majdnem nyolc méter hosszú motorcsónak éppen biztonságos kikötőt keresett, amikor legalább két hatalmas hullám csapott le rá. A hajó megtelt vízzel, felborult, és mind a tíz utasa a tóba zuhant. A búvárok a három gyermeket a közel 10 méter mély vízben fekvő hajótestben találták meg. Az előzetes vizsgálatok szerint mindhárman vízbe fulladtak. A harmadik áldozat egy 10 éves gyermek, akinek nevét a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A rendőrség szerint a hajót vezető 47 éves férfi nagy tapasztalattal rendelkezett, és a fedélzeten tartózkodó valamennyi gyermek mentőmellényt viselt a baleset idején

- írja a People.