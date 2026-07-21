Egy 3 éves kisfiú tragikus módon életét vesztette, miután szombat este egy tóba esett. A mentőszolgálatok a Crosbyban található Brownmoor Lane-en található ingatlanhoz siettek, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy kisfiú a tóba esett.

Tragikus módon meghalt egy 3 éves kisfiú - Fotó: Pexels

A Merseyside-i rendőrség és az északnyugati mentőszolgálat is kivonult az esethez, a gyermeket pedig kórházba szállították, ahol sajnos elhunyt. A halálesetet nem kezelik gyanúsnak.

Tragikus módon meghalt egy 3 éves kisfiú

A rendőrök folyamatos támogatást nyújtanak a kisfiú családjának, és a nyomozás továbbra is folytatódik az incidens minden körülményének tisztázása érdekében. A Merseyside-i rendőrség szóvivője megerősítette: „Megerősíthetjük, hogy szombat este (július 18-án) riasztották a mentőszolgálatokat a Crosbyban található Brownmoor Lane-en található címre, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy hároméves kisfiú beleesett egy tóba.”

„A helyszínre érkezett az északnyugati mentőszolgálat és a rendőrség, a gyermeket pedig mentőhelikopterrel kórházba szállították, ahol sajnos halottnak nyilvánították” – írja a Liverpool Echo.