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tragikus

Tragikus módon meghalt egy 3 éves kisfiú

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Hiába rohantak a mentők, nem tudták megmenteni a gyerek életét. A 3 éves kisfiú beleesett egy tóba Crosbyban.
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tragikusmeghaltkisfiú

Egy 3 éves kisfiú tragikus módon életét vesztette, miután szombat este egy tóba esett. A mentőszolgálatok a Crosbyban található Brownmoor Lane-en található ingatlanhoz siettek, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy kisfiú a tóba esett.

Tragikus módon meghalt egy 3 éves kisfiú
Tragikus módon meghalt egy 3 éves kisfiú - Fotó: Pexels

A Merseyside-i rendőrség és az északnyugati mentőszolgálat is kivonult az esethez, a gyermeket pedig kórházba szállították, ahol sajnos elhunyt. A halálesetet nem kezelik gyanúsnak.

Tragikus módon meghalt egy 3 éves kisfiú

A rendőrök folyamatos támogatást nyújtanak a kisfiú családjának, és a nyomozás továbbra is folytatódik az incidens minden körülményének tisztázása érdekében. A Merseyside-i rendőrség szóvivője megerősítette: „Megerősíthetjük, hogy szombat este (július 18-án) riasztották a mentőszolgálatokat a Crosbyban található Brownmoor Lane-en található címre, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy hároméves kisfiú beleesett egy tóba.”

„A helyszínre érkezett az északnyugati mentőszolgálat és a rendőrség, a gyermeket pedig mentőhelikopterrel kórházba szállították, ahol sajnos halottnak nyilvánították” – írja a Liverpool Echo.

 

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